El Deportivo de la Coruña a punto de fichar a un futbolista de Primera División

Como si el Depor no hubiera tenido suficiente ya con tener prácticamente atada a una de las promesas de la Premier, siguen llegando rumores que ubican a otro gran jugador en Riazor. La entidad gallega ha hecho un esfuerzo significativo este verano en lo que a confección de la plantilla se refiere. Han sido varios los nombres 'top' que han llegado en las últimas semanas al equipo coruñés; Sergio Escudero, Rafa Obrador, Helton Leite, Nuke Mfulu, Alex Petxarroman y compañía. Y Charlie Patiño, que será anunciado en breves.

| Deportivo de la Coruña

Pero la lista podría no quedarse aquí porque ha trascendido que otro futbolista procedente de Primera podría vestir la blanquiazul en los próximos días. Y es que la cuenta de X RCD Info ha asegurado que Domingos Duarte podría retornar al Depor, donde ya estuvo cedido en la temporada 2018/19. De hecho, fue su primera aventura en el fútbol español y, después de aquello, no ha vuelto a abandonar nuestra geografía.

En la actualidad milita en el Getafe, donde tiene contrato hasta 2026. No obstante, no cuenta en absoluto para José Bordalás y le espera un año de mucha suplencia. Por eso, estaría planteándose una salida y regresar al Depor, aunque eso supusiera jugar en Segunda, no estaría tan mal. De momento, el rumor no ha adquirido mucha trascendencia y se conocen pocos detalles sobre este posible interés del equipo de A Coruña.

Domingos Duarte, de más a menos

Nacido en Cascais, el defensor luso se crio en el fútbol base del Estoril, donde estuvo hasta los 17 años, cuando ya le fichó el Sporting de Portugal. En 2016 ya estaba jugando con el filial, aunque pasó un año cedido en el Belenenses y otro en el Chaves, ambos portugueses. Luego, como decíamos, en la temporada 2018/19, con 24 años, llegó cedido al Depor, que militaba en Segunda División y que cerca estuvo de ascender a Primera.

Tan bien lo hizo en Riazor que al verano siguiente, el Granada decidió pagar 3,5 millones de euros al elenco lisboeta por hacerse con la propiedad del futbolista. Los nazaríes, a diferencia de los gallegos, sí que habían logrado subir a la élite de LaLiga, por lo que, a partir de ese momento, Domingos Duarte comenzaba una aventura en Primera que se ha prolongado hasta hoy.

Eso sí, en el verano de 2022 cambió de equipo y el Getafe pagó unos 750 mil euros por su fichaje. Allí, en Madrid, su nivel continuó descendiendo y ahora, con José Bordalás, ha pasado totalmente a un segundo plano. Y aunque en Primera parece no estar rindiendo al nivel exigido, en Segunda, con el Depor, podría volver a mostrar aquella buena versión de antaño.