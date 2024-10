El equipo que no quiso a Ferran Torres: El plan B que frustró el fichaje

En el verano de 2024, hubo un gran movimiento en el mercado de fichajes que tuvo que ver con Ferran Torres, jugador del FC Barcelona. El atacante estuvo muy cerca de irse a otro equipo, pero finalmente el Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, decidió fichar a Raheem Sterling en forma de cesión, lo que frustró el posible fichaje de Ferran. Esta decisión fue una sorpresa tanto para los aficionados como para los expertos, debido a la situación del equipo catalán y las necesidades del Arsenal en ataque. Ferran Torres, Arsenal, Mikel Arteta y el Barça se convirtieron en protagonistas de una historia llena de decisiones importantes.

Ferran Torres llegó al Barça con grandes expectativas después de salir del Manchester City. Se esperaba que aportara goles, habilidades y flexibilidad al ataque del equipo, debido a su buen rendimiento en la Premier League y su experiencia internacional. Sin embargo, no pudo convertirse en una figura destacada del equipo porque su rendimiento fue irregular y no cumplió con lo que se esperaba de él.

Mal inicio de temporada para Ferran Torres

La actual temporada 2024-2025 también ha sido difícil para Ferran. Aunque ha mostrado algunos buenos momentos, sus estadísticas hasta ahora no han sido las mejores: ha marcado solo 2 goles y dado 1 asistencia en 12 partidos entre la Liga y competiciones europeas. Estos números son bastante pobres, sobre todo si se comparan con los de Lewandowski, quien ya lleva 10 goles, o Raphinha, con 5 goles y 5 asistencias. Por esto, Ferran no ha logrado ganarse un puesto titular en un ataque donde Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal están brillando. Además ahora se encuentra lesionado.

| Icon Sport

La temporada pasada ya no fue muy buena para el de Foios por lo el Barça estaba dispuesto a escuchar ofertas por Ferran Torres durante el pasado mercado de verano, ya que necesitaba reducir la masa salarial y reforzar otras áreas más importantes del equipo. El Arsenal, con Mikel Arteta al frente, fue uno de los equipos que mostró interés al principio, pero al final no se concretó el traspaso. Las razones no fueron solo deportivas, sino que también tenían que ver con la planificación del equipo y la necesidad de un jugador diferente para reforzar el ataque del Arsenal.

Arteta era su principal valedor

Arteta, quien conocía bien a Ferran Torres por su tiempo como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, inicialmente pensó que Ferran podría ser una buena opción para el ataque del Arsenal. Sin embargo, Arteta finalmente eligió a Raheem Sterling debido a su experiencia en la Premier League y su capacidad para adaptarse rápidamente al equipo. Ferran probablemente habría sido suplente. Esto, sumado al alto costo del fichaje y la necesidad del Arsenal de reforzar otras áreas del equipo, llevó a que el traspaso no se hiciera. No obstante la opción Sterling tampoco está dando sus frutos. Apenas ha disputado tres partidos en la Premier League. Ni un gol ni una asistencia.

| XCatalunya, FCB, FUTWIZ

Para el Barça, vender a Ferran Torres al Arsenal habría sido muy beneficioso, no solo por el dinero que habrían recibido, sino también porque habrían reducido la competencia en una delantera ya llena de jugadores. Además, el club necesitaba reforzar áreas clave como el centro del campo y la defensa, que habían mostrado debilidad en la temporada anterior.

¿Todavía puede brillar en el Barça?

A pesar de este revés, Ferran Torres aún confía en ser un jugador importante en el Barça. Su habilidad para jugar en diferentes posiciones de ataque y su experiencia en grandes equipos como el Manchester City lo convierten en un jugador que Hansi Flick podría aprovechar en ciertos momentos. El problema es que la afición azulgrana está perdiendo la paciencia y muchos consideran que debería ser Ansu Fati quien se lleve las oportunidades.