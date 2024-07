El equipo que está a punto de pagar la cláusula de Take Kubo

Según informan desde Japón, el país natal del futbolista nipón, Take Kubo tendría pie y medio fuera de la Real Sociedad. Estas mismas fuentes aseguran que el Liverpool pagará la cláusula de resición del extremo zurdo. Dicha cláusula es de 60 millones, aunque 27 de estos irian al Real Madrid, quién se guardó un porcentaje de futura venta.

El club blanco aún tiene la mitad de los derechos de Kubo, así pues, la Real Sociedad se quedaría con un total de 33 millones de euros. Estas negociaciones entre el representante del jugador y la dirección deportiva inglesa parecen ir bien encaminadas, y no sería la primera vez que se relaciona a Take con los Reds. Ahora bien, la Real lo tiene claro, si quieren a Take tendrán que pagar su cláusula.

Después del adiós de Jürgen Klopp, el Liverpool fichó como a sustituto a Arne Slot, procedente del Feyenoord. La de Klopp, pero, parece ser que no va a ser la única baja importante del equipo del norte de Inglaterra. De nuevo, se ha vuelto a relacionar el nombre de Mohamed Salah con Arabia Saudí.

El año pasado, el Al-Ittihad ofreció 175 millones de euros por el astro egipcio, aunque el Liverpool lo rechazó. Ahora, han vuelto más fuertes que nunca, y han puesto 200 millones de libras encima de la mesa. Con la posible marcha del extremo africano, la dirección deportiva británica busca ya un sustituto, el cual podría ser Kubo.

Uno de los nombres propios de la Real

Take Kubo fue uno de los futbolistas clave de la pasada campaña para Imanol Alguacil. Tanto él, como otros nombres propios, como Zubimendi o Mikel Merino, parecen tener el futuro lejos de San Sebastián. A los dos mediocampistas se les lleva tiempo relacionando con el Barça, al igual que Take, quién jugó en las categorías inferiores del conjunto azulgrana.

De momento, pero, el único jugador que va a salir del conjunto vasco es Robin Le Normand, quién ya lo tiene hecho con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Si se acaba confirmando los rumores, la baja de Take sería igual o más dolorosa que la de Le Normand. El japonés lleva en la Real desde 2022, y en dos temporadas se ha convertido en un jugador de renombre, convirtiendo 16 goles y repartiendo 12 asistencias.

Muchas cesiones a tan pronta edad

Al inicio de su carrera, el nipón fichó por el Real Madrid después de llevar unos años jugando en su país de origen. En el club blanco no tuvo muchas oportunidades, y salió cedido a varios clubes de la liga. El primero fue el Mallorca, donde contribuyó en 9 goles. Seguidamente, fichó por el Villarreal y el Getafe, dónde pasó sin pena ni gloria.

Sus irregularidades en dichos equipos le hicieron volver al Mallorca, donde mostró su mejor nivel. En esta segunda etapa, pero, las cosas no le fueron tan bien. Esta vez, Kubo no volvió a salir cedido, y fue la Real quién apostó por su fichaje. En Anoeta fue donde vimos la mejor versión del extremo derecho.

Con tan solo 23 años, Takefusa tiene un valor de mercado de 50 millones. Su calidad es innegable, y con su pierna zurda demuestra que es un jugador con una habilidad nata. El de Kawasaki juega siempre pegado a la banda derecha, pero tiende a irse hacia adentro para ocupar una posición cercana al diez.

Su velocidad, despliegue físico, capacidad en la presión y desborde parecen ser características perfectas para encajar en este nuevo Liverpool de Solt. Si la baja de Salah acaba produciéndose, el de Kubo sería un fichaje totalmente acertado. La gran capacidad de Take para dar pases de gol podrían dar muchas alegrías a los de Anfield.