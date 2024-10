El equipo que viene a por Frenkie de Jong en el mercado de invierno

La situación de Frenkie de Jong es uno de los casos más complicados actualmente para la secretaría técnica del FC Barcelona. Un jugador que está cómodo y no quiere escuchar ninguna oferta para salir traspasado pero a la vez no acepta una oferta de renovación a la baja.

Hay clubes interesados en el holandés y uno de ellos que está dispuesto a ficharlo en este mercado invernal es el Manchester United de Ten Hag, con quién compartió equipo hace años en el Ajax y lograron la gesta de llegar a semifinales de Champions eliminando al Madrid.

El Manchester United, con todo a por Frenkie de Jong

El Manchester United lleva años invirtiendo fuerte por jugadores y no le están dando resultado. Esta temporada no jugarán Champions League y ahora mismo se encuentran en undécima posición en la tabla clasificatoria. El club invirtió 214,5 millones en fichajes y ni con estos jugadores ha conseguido levantar el vuelo.

De Ligt (45 millones), Leny Yoro (62), Mazroui (15), Ugarte (50) y Zirkzee (42,5). Por eso quieren forzar más la maquinaria y hacer un fuerte desembolso por Frenkie de Jong, petición expresa de Erik Ten Hag, el que lo conoce a la perfección. Sin embargo, el holandés no se plantea su salida del Barça por el momento.

Flick, encantado con Frenkie y cuenta con él

Mientras el club quiere venderlo por su elevado sueldo, Hansi Flick cuenta con Frenkie de Jong, que sigue arrastrando molestias en el tobillo y que todavía no se ha recuperado. Fueron 5 meses los que tuvieron al holandés fuera de los terrenos de juego y ya ha disputado 25 minutos en estos últimos dos partidos contra Alavés y Young Boys.

Para Flick, ante la escasez de jugadores en la posición de doble pivote y sumado a la lesión de gravedad de Marc Bernal, no quiere perder más futbolistas si no hay un recambio de garantías. Y ahora mismo hay muchos jugadores en la mediapunta pero pocos en la construcción del juego, incluso jugadores más ofensivos como Pedri han tenido que bajar su posición a la base de la jugada. Sin duda, el técnico alemán empuja para que se quede.

El Barça tiene un dilema y la decisión la tiene el jugador

El Barça ficha a Frenkie en 2019 por 75 millones de euros, y casi 6 años después todavía se espera en Can Barça un rendimiento acorde al fichaje que se hizo. Un rendimiento intermitente con altibajos en los que ha tenido muchas luces y sombras.

El holandés termina contrato en 2026 y aunque el propio futbolista desmintió en Barça One que cobre 37 millones de euros, la cantidad de su sueldo es difícil de asumir para las arcas del club. El jugador tiene contrato y el club no puede hacer nada más que presionar e intentar que firme una renovación a la baja si no quiere salir traspasado, algo que el jugador descarta por el momento.