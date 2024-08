Espanyol y Valencia se quedan sin su fichaje soñado: Se irá al Rayo con Íñigo Pérez

Una de las grandes noticias del verano ha sido el descalabro económico de un histórico club francés. El Girondins de Burdeos está padeciendo una situación realmente trágica, ha tenido que bajar a Tercera División y rescindir el contrato de todos sus futbolistas. Y en sus filas había un español, Pedro Díaz, que, tras quedarse libre, había despertado el interés de varios clubes de Primera.

Valencia y Espanyol parecían los dos que encabezaban la pugna por hacerse con los servicios del centrocampista nacido en Siero. Sin embargo, en las últimas horas se ha unido con fuerza a la batalla el Rayo Vallecano, quien, según las últimas informaciones, estaría ya muy cerca de cerrar el fichaje de Pedro Díaz. De hecho, el elenco madrileño ya estuvo detrás de él cuando todavía jugaba en el Real Sporting.

Y aunque el fichaje no es todavía oficial, el futbolista ya ha publicado un mensaje de despedida en su perfil de Instagram. Así reza:

Un adiós inesperado.

Hace un año, llegué a Burdeos cargado de ilusiones. Fichar por el Girondins era todo un reto. Equipo ganador de ligas y copas de Francia, con un gran prestigio y estadio impresionante. Desde el primer entrenamiento me entregué en cuerpo y alma para darlo todo por el Girondins con el sueño de lograr el regreso a la ligue 1, de donde nunca debió haber descendido. No pudo ser,el fútbol, muchas veces es caprichoso, cruel e incomprensible y la suerte nos dio la espalda en el campo y en los despachos. Me marcho apenado de Burdeos, donde todo el mundo me acogió con los brazos abiertos, donde descubrí una gran ciudad y donde compartí vestuario con grandes compañeros.

Nuestros caminos se separan, pero allá donde esté, siempre recordaré al equipo marine et blanc, que resurgirá sin duda y volverá a emocionar a sus fieles e incondicionales seguidores.

Allez Bordeaux

Recordemos que el futbolista español, formado en las categorías inferiores del Sporting, había realizado un curso espléndido con el equipo francés. Su gran año, con buenas actuaciones, goles y asistencias, se había traducido en haberse convertido en uno de los ídolos de la afición.

El Sporting, perjudicado

Cuando Pedro Díaz se marchó el pasado verano de El Molinón en dirección a la liga francesa, el club asturiano se guardó un 49% de una futura venta. Evidentemente, después de cómo se ha fraguado su marcha del Girondins, en la que ha rescindido su contrato, no percibirá ni un solo euro. De hecho, evidentemente ese 49% no se mantiene en caso de que el Rayo Vallecano le venda en unos años. Eso sí, podría percibir el 5% que le pertenece en concepto de formación, tal y como establece la FIFA en sus bases reguladoras financieras.