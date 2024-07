La estrategia del Celta con Jonathan Bamba

El RC Celta de Vigo ha decidido mantener a Jonathan Bamba en su plantilla para la temporada 2024/25 con la clara intención de revalorizar al jugador y venderlo a un alto precio el próximo verano. Esta estrategia busca maximizar el potencial de ingresos de un jugador que llegó con grandes expectativas y que ahora tiene la oportunidad de demostrar su verdadero talento en LaLiga.

En la temporada 2023/24, Jonathan Bamba tuvo una participación discreta con el Celta. Sus estadísticas no fueron las esperadas, y aunque mostró destellos de su habilidad, no logró consolidarse como una pieza fundamental del equipo. A lo largo de la temporada, Bamba registró pocas apariciones como titular, anotando algunos goles y asistencias que, si bien valiosos, no reflejaron todo su potencial.

La estrategia del Celta

Según informa algún medio deportivo, el Celta ha trazado un plan claro para la próxima temporada: maximizar el rendimiento de Jonathan Bamba. El entrenador Claudio Giráldez confía en que Bamba puede convertirse en uno de los mejores delanteros de LaLiga si se le da el tiempo y el apoyo necesarios. El objetivo del cuerpo técnico es trabajar intensamente con él para pulir sus habilidades y aumentar su confianza en el terreno de juego.

La directiva del Celta, encabezada por Marián Mouriño, también tiene un objetivo estratégico: vender a Jonathan Bamba por una cifra significativa en el verano de 2025. Al menos, por una cantidad superior a la que iban a venderle este verano. Esta venta es crucial para las finanzas del club, que busca equilibrar su presupuesto y poder realizar fichajes estratégicos en el futuro.

Jonathan Bamba es conocido por su velocidad, habilidad en el regate y capacidad para jugar tanto de extremo como de delantero. Su versatilidad es un activo valioso para el Celta, que busca dinamismo en su ataque. En la temporada que viene, se espera que Bamba pueda explotar estas cualidades y convertirse en un referente ofensivo para el equipo gallego.

La capacidad de Bamba para crear oportunidades de gol y su potencial para marcar la diferencia en los partidos serán elementos clave para el éxito del Celta en sus aspiraciones de clasificar a competiciones europeas. La directiva del Celta confía en que una temporada exitosa de Bamba no solo contribuirá al rendimiento del equipo, sino que también aumentará su valor de mercado.

Hay que recordar que Jonathan Bamba tiene un gran cartel tras haber pasado ocho grandes años en las filas del Lille, donde mostró su mejor versión. Además, hace unos años dejó una muy buena imagen en las categorías inferiores de la selección francesa, aunque luego se pasó a la de Costa de Marfil, con la que ya ha disputado 10 duelos.