El ex del Real Madrid rechazado por el Getafe

El Getafe CF busca incorporaciones inmediatas para una plantilla que las pide a gritos, y el entrenador José Bordalás lo tiene muy claro. No parece que lo tenga tan claro el presidente Ángel Torres, quien dice que hace unos días le ofrecieron a un importante jugador y lo rechazaron los azulones. "Nos sentamos con el míster y nos dijo que no era lo que necesitaba", explicó el presidente de los getafenses.

| Lapresse

Algo que no terminó por confirmar, sino más bien por desmentir, el propio entrenador alicantino del conjunto del sur de Madrid. José Bordalás negó que fuese a rechazar al futbolista cafetero, quien, si nada se tuerce, jugará en el Rayo Vallecano la próxima temporada. "No hablo de ningún jugador que no tenga la camiseta del Getafe", explicó el entrenador del Getafe CF.

Bordalás niega rechazar a James

"Yo recibo a cualquier jugador que el club decida fichar, yo no decido fichajes, los decide el presidente", apuntó Bordalás. Para terminar con: "Si viniera James, lo recibiría con los brazos abiertos", dijo. De esta forma, parece negar que haya sido él quien le bajó el pulgar al genial mediapunta colombiano, libre desde que dejó su contrato con el Sao Paulo.

El exjugador del Real Madrid tuvo un paso muy pobre por el fútbol brasileño, y no se llegó a adaptar nunca al equipo paulista. Luis Zubeldía no contaba con él y lo mejor era abrirle la puerta de salida, y eso fue lo que hizo el conjunto tricolor. Tras su brillante Copa América, se puso en el mercado y los brasileños decidieron que lo mejor era romper el acuerdo que tenían.

Golpe de Presa

Se habló de muchos destinos para James Rodríguez: del Celta de Vigo, del Real Betis, y hasta del Atlético de Madrid. Ninguno de estos, tampoco el Getafe CF, si no su vecino de Madrid, el Rayo Vallecano. Es el golpe que ha preparado Raúl Martín Presa para el centenario del equipo rayista, con la complicidad de Radamel Falcao García, quien hasta este año era jugador del Rayo.

Radamel Falcao lo convenció de que la mejor propuesta era la del equipo que entrena Iñigo Pérez, y salvo un giro drástico, jugará en Vallecas. Vuelve así por fin a la capital de España, una ciudad que apasiona mucho al 10 cafetero después de su paso por el Real Madrid. Con Carlo Ancelotti en el banquillo, se vio su mejor versión y ahora vuelve a LaLiga tras cambiar de bando.

Hubo conversaciones con el Atlético de Madrid, pero no llegaron a buen puerto; las cifras que pedía fueron muy altas. Se descartó de lleno muy pronto su aterrizaje en el conjunto colchonero, algo que evitó en su día Florentino Pérez. Tenían las conversaciones tan avanzadas que iba a llegar al Atlético, pero todo se cayó la noche del 7-3 en New Jersey.