La extraña publicación de Nico Williams tras el Suiza - España

Durante sus partidos en la Eurocopa, Nico Williams enamoró a todo el mundo con sus actuaciones de un nivel incontestable. Si es cierto que durante la temporada fue un jugador clave en el Athletic Club campeón de copa, se mostró al mundo en la competición de selecciones con unos encuentros superlativos. Junto a Lamine fueron dos puñales por las bandas, y sus capacidades fueron claves para que España se alzara como campeona de la Eurocopa 2024.

| @nicolas_williams9

Esta conexión y química con Lamine, acompañada por la necesidad del Barça de cubrir el extremo izquierdo, hicieron que Nico fuera pretendido en varias ocasiones por los culés. Sin embargo, el 'culebrón' del verano acabó en nada, y el menor de los Williams siguió en Bilbao, donde dice que es muy feliz y siente los colores del Athletic. No obstante, después de heredar el '10' de Munian, su nivel actual no se asemeja para nada al mostrado en la temporada pasada.

Con su fichaje descartado, el F.C Barcelona apostó por un canterano que había dejado Can Barça para hacerse un nombre en el futbol europeo. Se trata de Dani Olmo, quién ha hecho olvidar a Nico con un impacto inmediato y unas actuaciones de mucha calidad ante el Rayo y el Valladolid, anotando en ambos encuentro. Así pues, el gran nivel del de Terrassa, juntando con el mal momento que atraviesa Nico, ha hecho que ciertos sectores de la afición culé consideren a Nico un jugador 'sobrevalorado'.

¿Nico 'contesta' estas críticas?

Unos instantes después del encuentro de ayer ante la selección suiza, Nico Williams subió a su cuenta personal de X (Twitter) un tuit muy enigmático que más tarde fue borrado. En el mismo podíamos leer 'bla, bla, bla', acompañado de unos emoticonos 'mandando a callar'. Este mensaje ha sido interpretado de diferentes formas, y el ser tan extraño ha hecho que se haya entendido este de diferentes maneras.

| @williamsssnico

Como hemos dicho, cierto sector culé ha criticado últimamente a Nico por sus actuaciones con el Athletic y la selección española. Aunque es cierto que el día de ayer no hizo un mal partido, no pudo mostrar realmente de lo que es capaz. En parte por culpa de la expulsión de Robin Le Normand, quién vio la roja directa e hizo desgastar mucho a Williams Jr en defensa.

En el 'tuit' en cuestión, las respuestas eran variopintas, y podíamos leer tanto a culés criticándole como a otros 'esperándole' la temporada que viene. Así pues, esta publicación podría ir dedicada hacia los primeros. Es cierto que el navarro ha dicho abiertamente que está muy feliz en Bilbao y que el Athletic es el club de su vida.

| YouTube: DAZN ES

Sin embargo en ningún momento ha aclarado su futuro como jugador, y parece que aún no cierra las puertas a un posible fichaje por el F.C Barcelona la próxima temporada. Los aficionados azulgranas que no le critican le han recordado en su última publicación que sigue siendo 'querido' en Can Barça y que le esperan. Parece pues que aún queda 'culebrón' para rato.