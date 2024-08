Fichajes Barça: Posible incorporación de última hora en el lateral derecho

El Barça quiere terminar de reforzar su línea defensiva y en especial la posición de lateral derecho que actualmente están Jules Koundé y Héctor Fort, sin embargo tanto la dirección deportiva como Hansi Flick no ven preparado a Fort, el cual se le buscaría una salida en forma de cesión en caso de que acabe viniendo otro lateral.

El Barça quiere atar al joven lateral de 21 años, internacional con la sub 21 y actual campeón de los juegos olímpicos, Marc Pubill. Una operación que, según adelantó relevo el otro día y el periodista Gerard Romero daba más detalles en Jijantes, estaría cerca de producirse. El club azulgrana baraja una cesión con una compra obligatoria a final de temporada, ya que tienen el hándicap del Fair Play y un traspaso se antojaría algo más complicado.

La Atalanta estaba dispuesta a pagar 20 millones de euros por el lateral pero la operación no se pudo hacer realidad finalmente. El Levante vendió a Pubill por 5 millones de euros al Almería en 2023 y se guardó un 25% de la futura venta del lateral.

Marc Pubill ha disputado 26 partidos la temporada pasada con el Almería en primera división donde marcó 2 goles y repartió 4 asistencias. Tras su gran actuación le llevó a disputar los juegos olímpicos siendo el lateral derecho titular para los de Santi Denia por encima de jugadores como Juanlu Sanchez del Sevilla o Arnau Martinez del Girona. Sin duda una de las revelaciones de la temporada pasada que hace que clubes como el Barça intenten ficharlo para tener un jugador de presente pero sobre todo de mucho futuro.

Hector Fort y Joao Cancelo, los perjudicados

Si se acaba confirmando la llegada de Marc Pubill habría dos grandes perjudicados:Héctor Fort por una parte, que se está especulando que Hansi Flick todavía no lo ve preparado y es que a sus 18 años y tras debutar la temporada pasada con Xavi Hernández, el joven canterano empezaba esta pretemporada a las órdenes de Hansi Flick con la intención de tener minutos y opciones en el once del Barça, sin embargo Hansi Flick parece no verlo tan preparado como si vió a otros canteranos.

Por otra parte está el nombre de Joao Cancelo, jugador que lleva Jorge Mendes, con el cual el presidente Laporta tiene una gran amistad y consiguió la cesión el último día de mercado del verano pasado. Cancelo es un futbolista que gusta a la dirección deportiva y al entrenador pero el City no está dispuesto a aceptar una nueva cesión, quiere dinero por lo que complica su llegada al Barça y el club tenga que buscar otras opciones más asequibles. En las últimas horas se habla de que el Al Hilal está intentando convencerlo para que se una a ellos.