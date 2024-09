Frenkie de Jong sigue desesperando al Barça: 'No quiere’

Uno de los nombres de los que más se está hablando los últimos meses en clave Barça es el de Frenkie de Jong, que sigue todavía sin poder reaparecer en los terrenos de juego tras su última lesión de tobillo sufrida en el clásico del Bernabeu tras una disputa con Fede Valverde. Ya son 5 meses y alguna recaída, el holandés sigue teniendo molestias por lo que desde el club le han recomendado una cirugía, a lo que el jugador se ha negado ya que cree que no es garantía de nada una intervención.

La situación club-jugador es tensa y los aficionados culés empiezan a desesperarse por un jugador que a pesar de su calidad todavía no ha demostrado lo que se espera de él cuando se le fichó.

Los primeros diagnósticos al sufrir ese esguince de grados dos, la aproximación del tiempo de baja era de entre 4 y 6 semanas, sin embargo al cabo de los dos meses, el jugador seguía con molestias y se apuntó a que podría ser un dolor crónico, ya que no es la primera vez que se lesiona de esa misma zona y tampoco es la primera vez que recae de esa lesión.

Ahora los médicos le aconsejaron no forzar y volver cuando no notase ni una sola molestia, por lo que el jugador aunque vaya mejor e incluso esté entrenando en solitario, no está ni mucho menos al 100%. Ante tal situación, la recomendación fue la de operar, algo que el jugador no está por la labor tras consultar a fuentes externas al club.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Frenkie de Jong era una de las piezas claves que tenía Flick en mente

A la hora de confeccionar la plantilla, el sistema de juego y el modelo que quiere implementar el técnico alemán, cuando dialogó con Deco largo y tendido sobre las necesidades y carencias de la plantilla actual, salió a diálogo la posición de mediocentro defensivo, posición carente desde la salida de Sergio Busquets y que el club no supo reforzar con garantías, ya que jugadores como Oriol Romeu no dieron la talla.

Flick quiere utilizar un doble pivote como en su antiguo Bayern de Munich donde tenía a Kimmich/Thiago y Goretka, generalmente un perfil más físico y otro de más talento. Ante la escasez de físico en el centro del campo del Barça, Flick tenía en mente utilizar a Frenkie en el doble pivote junto a otro acompañante como podría ser Gavi en caso de retrasar su posición o Pedri que últimamente lo está utilizando ahí en la base de la jugada para organizar.

Flick quiere jugadores que aporten dinamismo, conducción, romper líneas y eso Frenkie de Jong lo hace, a pesar de que le falta sacrificio defensivo, algo que tendrá que mejorar y el técnico alemán está convencido ya que la preparación física está siendo óptima.

Frenkie por su parte tiene contrato hasta 2026 y percibe un sueldo de 37 millones de euros brutos, debidos al diferimiento que tuvo que realizar tras la pandemia y una renovación ampliando los años de contrato y aumentando significativamente su salario. A expensas de una posible renovación con rebaja salarial, en el club tienen dudas sobre el jugador y su estado físico.