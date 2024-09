Fue familia de Pep Guardiola: Opción para la delantera del Valencia

El Valencia CF no ha tenido un comienzo sencillo de temporada; más bien lo contrario, ocupa puestos de descenso tras las primeras cuatro jornadas. El conjunto ché está en un mal momento deportivo y necesita cambios con urgencia para poder remontar el vuelo. La lesión de Hugo Duro ha afectado a los compañeros, y la situación de Rafa Mir ha encendido todas las alarmas en la ciudad.

Rubén Baraja está preocupado por lo que está pasando y pide a Peter Lim responsabilidad y jugadores que recuperen el nivel del equipo. El técnico, que fue campeón de Liga, Copa, Europa League y Supercopa, no quiere que, como entrenador, acabe siendo el que descienda al Valencia. Es una responsabilidad enorme y un reto apasionante para el técnico pucelano del conjunto de Mestalla.

La afición está cansada, harta; pide y exige cambios, lo ocurrido con Rafa Mir es la gota que colmó el vaso para muchos en Valencia. Miguel Ángel Corona piensa en un golpe de efecto para mitigar todos estos problemas e inconvenientes. Alguien le ha ofrecido a Dele Alli, el exjugador del Tottenham y del Everton, entre otros equipos, el jugador de 28 años está libre desde el 1/7/24.

Formado en el MK Dons

El jugador inglés vivió su mejor momento en el Tottenham Hotspur, con quien disputó 269 partidos, anotando 67 goles y regalando 58 asistencias. El futbolista, nacido en Milton Keynes, se formó en el MK Dons, con quienes llegó a jugar 88 partidos. En el equipo de su ciudad anotó 24 goles y dio 15 asistencias, alí dio sus primeros pasos como profesional.

En el Valencia encajaría muy bien, ya que el conjunto ché necesita jugadores con ese desparpajo y con esa categoría futbolística. Está algo venido a menos, pero siempre puede sacar esa chispa y ese talento; creen que pueden recuperarlo, solo tiene 28 años. En su día fue familiar de la hija de Pep Guardiola; tuvo una relación con María Guardiola, hija del catalán.

Mourinho le dejo las cosas claras

El de Santpedor acogió un tiempo como parte de sus seres queridos a Dele Alli, y luego este tuvo de entrenador a José Mourinho. Recordado es el momento en el cual Mourinho enfrenta al inglés en un vestuario y le lee la cartilla: "He notado que tienes altibajos; hay una gran diferencia entre un jugador que mantiene la consistencia y un jugador que tiene momentos", señaló.

“Eso es lo que marca la diferencia entre un jugador top y un jugador con gran potencial. El tiempo vuela y un día te arrepentirás, creo, si no alcanzas lo que puedes alcanzar. Deberías exigirte más a ti mismo; no yo exigirte a ti, no yo, nadie; solo tú te tienes que pedir más a ti mismo", explico.

Esas palabras hoy son virales, fueron pronunciadas en un documental de Amazon Prime Video sobre el Tottenham Hotspur. Dele Alli es jugador libre y el Valencia piensa en él para revitalizar su carrera, después de fracasar en Turquía.