Hansi Flick quiere a un veterano delantero a coste 0 para el Barça

Hansi Flick y la dirección deportiva están de acuerdo en que se necesita un retoque más para reforzar el ataque en este caso, ya que tras la salida de Vitor Roque no ha venido ningún refuerzo, por lo que el club quiere moverse y uno de los nombres de la lista es el de Ivan Perisic, extremo croata que ya estuvo a las órdenes de Hansi Flick en la temporada 19-20 que acaban ganando todos los títulos posibles.

El Barça lo conoce bien porque fue uno de los verdugos ese día ya que aún encima de la goleada, el croata marcaría uno de los ocho goles que le cayeron al conjunto culé.

Un extremo con experiencia y polivalente

En estos momentos es difícil encontrar jugadores que te puedan aportar rendimiento inmediato o a un bajo coste y más cuando el mercado está cerrado. En el club piensan que un jugador de la experiencia de Perisic, ya que ha estado jugando en equipos como Bayern, Inter o Tottenham podría ser un buen comodín y aportar un rendimiento rápido y seguro a este nuevo Barça de Hansi Flick.

Un jugador con experiencia y que a sus 35 años y tras aún estar en activo en la selección croata aunque con un protagonismo escaso busca un último reto en su carrera, porque aunque ha vuelto a su país a jugar, en el Hadjuk Split croata, una oportunidad como el FC Barcelona no pasa todos los días y más sabiendo que sería su último gran reto en el fútbol europeo.

El encaje que podría tener en el sistema de Hansi Flick

Perisic es un jugador que maneja muy bien las dos piernas y puede salir por los dos perfiles, su posición natural es el extremo derecho, algo que el Barça carece de ello actualmente, y puede ser una opción interesante para Flick porque aunque sea de revulsivo es un jugador que siempre aporta cuando juega.

El “overbooking” está más por el lado derecho donde Lamine Yamal parte como fijo y jugadores como Ferrán Torres, que está aceptando el rol de suplente o Raphinha que está sacando su mejor versión jugando más por dentro también podrían ocupar esa demarcación. Lo que busca Flick es acumular jugadores por dentro con jugones como Pedri, Dani Olmo o el mismo Raphinha y después tener profundidad por las bandas con Balde por izquierda con todo el carril para él y Lamine Yamal por derecha para desbordar y buscar el 1 vs 1.

Entonces ahí es cuando el croata podría ser un jugador importante para Flick, porque es un especialista en buscar la profundidad y nutrir de balones a los delanteros, algo que beneficiaría a un Robert Lewandowski que está a un gran nivel en este inicio liguero.

Ahora mismo, no hay nada avanzado pero es una de las posibilidades, y aunque el mercado esté cerrado se pueden incorporar jugadores libres. Por su parte, Perisic no aumentaría la masa salarial en exceso ya que su sueldo es bajo y no limitaría el fair play financiero del club.