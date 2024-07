El Girona quiere a un jugador del Barça y a otro del Real Madrid

Con el inicio de la temporada 2024-25 a la vuelta de la esquina, el Girona F.C está barajando las mejores opciones del mercado para reforzarse. En este sentido, la dirección deportiva blanquirroja está negociando con el F.C Barcelona y el Real Madrid para conseguir dos cesiones que serían claves. Quique Cárcel y su equipo han puesto la lupa en dos perlas de los gigantes del fútbol español.

El primero de ellos es el delantero brasileño Vitor Roque. El de Timóteo llegó al conjunto culé en enero de este mismo año, después de poner punto y final a su estancia en el Athletico Paranaense. O'Tigrinho, pero, no tuvo un inicio fácil en el combinado azulgrana, y solo disputó 319 minutos a las órdenes de Xavi.

Aún así, con tan pocas oportunidades, Vitor fue capaz de transformar dos tantos cruciales para los intereses del Barça. No obstante, no se acercó ni de lejos a los números mostrados en la Série A brasileña, donde en 25 partidos participó en 15 goles. Ahora, Míchel ve en él una oportunidad de mercado, ya que Roque no parece tener sitio en el esquema de Hansi Flick.

La operación, pero, no será sencilla. Haces unos meses, André Cury dejó claro el futuro del futbolista. "Si no se queda en el FC Barcelona, se irá vendido", afirmó su representante. En conclusión, si el Girona F.C quiere hacerse con sus servicios, una cesión parece casi inviable. Por otro lado, el conjunto gironí no estaría dispuesto a desembolsar una gran cantidad por el ariete.

Un futuro incierto para Dovbyk

Si Vitor Roque acaba llegando a Girona, seria básicamente para suplir la baja de Artem Dovbyk. El ucraniano parecía que lo tenía hecho con el Atlético de Madrid, pero un giro de 180 grados hace que el futuro de Dovbyk sea totalmente incierto. Desde su país natal han informado que otro club europeo ha puesto sobre la mesa los 40 millones de la cláusula de Artem.

Estas mismas fuentes afirman que el jugador no ha viajado a Madrid como estaba planeado. Por otra parte, según el periodista Gianluca Di Marzio, el otro equipo que está detrás del ariete ucraniano es la AS Roma, quién ven en él un recambio natural para Romelu Lukaku. Así pues, las próximas horas serán claves para conocer el destino final del jugador de Cherkasy.

Una perla madridista en la órbita gironina

Aparte del ya mencionado Vitor Roque, el área deportiva gironina va también detrás de una joven promesa del conjunto merengue, Nico Paz. El mediocentro ofensivo milita actualmente en el Real Madrid Castilla, pero su calidad le han hecho formar parte ya del primer equipo. Su debut con el Real Madrid fue en Champions ante el Napoli.

El nacido en España salió al terreno de juego para marcar el gol que puso el 3-2 en el marcador. Después del pitido final, Carlo Ancelotti habló del jugador en sala de prensa. "Nico ha ayudado al equipo. Fue una noche especial para él. Tiene todas las cualidades para jugar aquí muchos años", comentó el técnico italiano.

El de Tenerife, pero, aún tiene solo 19 años, y no vería con malos ojos salir del club blanco en forma de cesión para crecer como futbolista. El Girona parece pues, un proyecto perfecto para que Nico siga creciendo como jugador y demuestre de lo que es capaz. El adiós de jugadores como Aleix García le darían al argentino una oportunidad única de ser titular en un equipo de primera división.