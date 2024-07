Luis de la Fuente defiende a Morata: 'En otro país sería...'

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, sacó la cara por Álvaro Morata, dejando claro que el capitán sigue siendo intocable para él. El entrenador entiende que en España se es injusto con el delantero madrileño y cree que en otro país sería mucho más respetado. Álvaro Morata ha fichado por el AC Milan de Italia.

Con el madrileño, De la Fuente ganó dos títulos en la selección española y en ambos estuvo presente el canterano del Atlético de Madrid. Morata ha disputado 20 partidos con el vasco y ha anotado 7 goles con la Roja. El delantero es uno de los jugadores más importantes para el técnico campeón de Europa.

Un capitán ejemplar

Precisamente, Luis de la Fuente ha defendido a Morata tras las críticas que ha recibido de parte de algunos aficionados. "Álvaro ha sido un capitán ejemplar, para todos y en todo. El capitán perfecto", indicó. "Espero y deseo que siga jugando para España. Ahora va a disfrutar de una nueva experiencia fantástica en el Milan", señaló.

| RFEF, @SEFutbol

El seleccionador se deshace en elogios hacia el nuevo centro delantero del conjunto rossonero. "Le necesitamos, es un grandísimo futbolista, ha sido maltratado por todos los medios, perdonad que generalice", dijo el entrenador. "No se le reconoce su valía profesional, sus números son de estrella mundial; en otro país sería referente", se descargó De la Fuente.

Morata es un chico muy amable

Tal es la confianza del preparador en el exdelantero del Atlético de Madrid, que defiende con uñas y dientes al madrileño. "Aquí cuesta reconocerlo, no sé por qué es así. Cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta de su grandeza", indicó. "Le costará transmitir su felicidad al exterior, pero en las distancias cortas es amable y gracioso", explicó.

"Ya lo visteis el otro día, fue el alma de la fiesta. No te sale si no es de manera natural", advirtió. "Es una persona muy cariñosa, se ha ganado el respeto a nivel mundial, pero no hacía falta ganar la Euro para eso", sugirió.

Morata espera culminar sus vacaciones para incorporarse a la pretemporada del Milan y ponerse a las órdenes de Paulo Fonseca. El entrenador portugués ha apostado por el madrileño y el delantero espera ser referente en su nuevo equipo. Todavía faltan incorporaciones al proyecto del exentrenador del Lille, entre otros.

Sueño pendiente

El delantero está muy ilusionado con este nuevo paso, pese a que le ha costado decidirse a dejar el Atlético de Madrid. Tenía el sueño de ganar un título con el conjunto colchonero, pero no ha podido ser.

Cuenta que al marcharse de España, ganando un título con la selección siendo jugador del Atlético, siente que lo ganó para el Atlético, explicó el '7' rossonero, comentó antes de irse a Milán, en redes sociales.