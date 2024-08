Gran gesto de Jules Koundé que enamora a los aficionados culers

El cariño del respetable hay que ganárselo. La hinchada, aunque a veces exigente, es generalmente justa con aquellos quienes demuestran lealtad con el escudo. El nivel sobre el verde es alterable y, por mucho que se intente, no siempre funciona como a los futbolistas les gustaría.

La andadura de Jules Koundé no comenzó especialmente bien en Can Barça, pues no terminó de calar entre la parroquia culé. Sin embargo, poco a poco fue ganándose el respeto del público, creciendo exponencialmente en el terreno de juego y, sobre todo, mostrando un compromiso inexpugnable hacia el club.

El francés, por ejemplo,ha rechazado ofertas con bonificaciones salariales superiores a las que le está ofreciendo el Barça. Respondió con un 'no' rotundo, pues por su cabeza pasaba únicamente seguir jugando en el equipo azulgrana. Y eso que a nivel deportivo nada está fluyendo como debería.

Pero lo que ha terminado de enamorar del todo a la afición blaugrana ha sido que Jules Koundé ha decidido recortar unos días sus vacaciones para volver reincorporarse cuanto antes a los entrenamientos. Nada más reincorporarse a la gira estadounidense con el resto de sus compañeros, se vistió de corto y se sumó a los ejercicios en la US Naval Academy.

El 9 de julio fue cuando Jules Koundé disputó su último partido antes de tomarse su merecido descanso. Fue en las semifinales de la Eurocopa, precisamente frente a la selección española. Jugó absolutamente todos los minutos que Francia disputó en este torneo de selecciones.

Reacción del aficionado culé

Este gesto ha enamorado a parte de la parroquia culé, que no ha dudado en mostrar su satisfacción en redes sociales. Hemos podido leer comentarios como: "Kounde llegó a semis y él sí jugó todos los partidos, ha tenido el detalle de acortar vacaciones y unirse a la pretemporada", "Podría haber tenido más vacaciones, Flick incluso le insistió y así está el tipazo, listo para empezar. 11 como Koundé y ganaríamos todo", Acaba de llegar y se pone a entrenar con menos de 1h allí. Ha recortado sus vacaciones para hacer la pretemporada. Don Jules Kounde y su compromiso" o "Kounde pocas veces expresa el amor al Barça con palabras o besos al escudo. Él expresa su amor recortando sus vacaciones, rechazado ofertas económicas mayores por jugar aquí, jugando en una posición que naturalmente no era la suya".

En la madrugada del sábado al domingo, el Barça disputará un amistoso frente al Real Madrid en el Soccer Champions Tour, en el que se antoja complejo que el francés pueda participar. Sí debería hacerlo en el último compromiso culé en tierras americanas, el de la madrugada del miércoles al jueves frente al AC Milan.