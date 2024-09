Hansi Flick deja las cosas claras a Lamine Yamal: 'Si quiere ser...'

El día de ayer tuvo lugar la rueda de prensa tradicional del técnico del F.C Barcelona previo al partido de liga. Esta vez, Hansi Flick tuvo que atender a los medios antes del encuentro ante el Girona en Montilivi. El derbi catalán es el gran atractivo de esta quinta jornada del campeonato, y enfrenta al líder de la liga con el quinto clasificado, en un partido que promete mucho.

Los dos son equipos que proponen a través del trato al balón y las largas posesiones, a la vez apuestan por una fuerte presión tras pérdida de balón. Con muchas caras nuevas, el Girona sigue apostando por el mismo modelo de juego que les llevo a la gloria el año pasado, mientras que el Barça parece mucho más preparado. Los jugadores están avisados después del partido de la temporada pasada, y llegan al encuentro de hoy con muy buenas sensaciones, después de golear al Valladolid por 7 goles a 0.

Una rueda de prensa con varios titulares

Una de las primeras preguntas fue sobre como había preparado el partido, sabiendo que tenía delante un equipo de un nivel más que contrastado. "Le he dicho al equipo que llevamos cuatro victorias y queremos seguir en esta senda. Será difícil, porque el Girona sabe cómo jugar, juega bien, será de alto nivel, duro... pero tenemos la confianza tras las 4 victorias. Hay que estar al cien por cien desde el inicio y que todo el mundo dé lo máximo", respondía el técnico alemán.

| YouTube: Mundo Deportivo

Los dos equipos llegan al partido con la mirada también puesta en el partido que tienen entre semana, donde harán su debut en esta nueva Liga de Campeones. Ambos se enfrentarán a clubes franceses, por su parte el Girona jugará contra el PSG, mientras que el Barça lo hará ante el Mónaco.

"Se trata de un partido de nivel de Champions. Lo hicieron muy bien la última temporada, ahora, he visto muchos partidos y me ha impresionado lo que está haciendo el entrenador", explicaba Hansi Flick, quién elogió el trabajo de Míchel. Además, no quiere fijarse en los partidos de la temporada pasada y tiene muchas ganas del encuentro.

Habla sobre Lamine Yamal

Ayer también tuvimos la rueda de prensa de Míchel Sánchez previa al encuentro de hoy ante el F.C Barcelona en Montilivi. En dicha comparecencia, el técnico de Vallecas fue preguntado por la gran sensación del Barça, Lamine Yamal. El madrileño dijo que para él, Lamine es el jugdor más diferencial de la liga en el '1vs1', destacando su toma de decisiones con tan solo 17 años.

Por otro lado, en su rueda de prensa, Flick también fue pregunta por Yamal, quién le ha dado un gran consejo a la joven perla. "Creo que Lamine está a un alto nivel pero, a su edad, aún puede y tiene que mejorar. Es fantástico verle día a día cómo entrena. Pero tiene que avanzar, mejorar, trabajar duro... los campeones no descansan. Y creo que es un buen consejo. Si quiere ser un gran campeón, no podrá descansar mucho, tiene que seguir y seguir".