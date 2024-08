Hansi Flick y Joan Laporta toman una decisión con Álex Valle

El Barça se había convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes tras estar sumergido en varias operativas de amplia trascendencia. Desde el comienzo del verano todo el mundo es sabedor de que la entidad catalana necesitaba reforzar varias de sus demarcaciones. Y se había empezado a relacionar a una incesante cantidad de futbolistas con el equipo culé.

Y los directivos azulgranas, por su parte, valoraban varias opciones para cada una de estas posiciones. Pero a veces no hace falta mirar tan lejos, sino que basta con analizarse a uno mismo para encontrar las soluciones necesarias. Y eso es lo que ha podido ocurrir con el lateral derecho.

| FCB

Hay que recordar que, aunque no se haya hablado mucho de esa demarcación, el Barça deberá tomar decisiones con respecto al flanco diestro de su línea defensiva. Joao Cancelo ya no está y la solución de reubicar a Jules Koundé no ha dado malos frutos, pero contar con un futbolista natural en esa posición suele ser lo más recomendable. Y el multifuncional Sergi Roberto se está recuperando de una lesión.

Es por eso que Hansi Flick ha tenido que encontrar una solución en principio provisional durante la gira de Estados Unidos. Y se decantó por probar a Álex Valle, aunque es zurdo y está más acostumbrado a jugar por el costado izquierdo. Y la apuesta le salió redonda; tanto, que ya está decidido a renovarle.

Empieza la aventura azulgrana de Álex Valle

El defensor de Badalona llegó muy jovencito a las categorías inferiores del Barça y siempre tuvo el sueño de poder jugar con el primer equipo. Fue creciendo pasito a pasito hasta que se consagró como titular en el filial. Sin embargo, con Jordi Alba, Alejandro Balde y Marcos Alonso en el primer equipo se hacía imposible y tuvo que recurrir a las cesiones para no cortar su progresión.

Estuvo primero en el Andorra y más tarde en Levante, y aprendió mucho en su aventura en la Segunda División. Pero ahora, después de su haberse cambiado de banda y de haber maravillado a Hansi Flick durante la pretemporada, parece que su oportunidad en el primer equipo ha podido llegar. Lo que está claro, al menos, es la que la renovación sí que se la ha ganado.

Su contrato actual está vigente hasta junio de 2025 y su cláusula de rescisión es de apenas 3 millones de euros. Pero la cúpula directiva ya está decidida a sentarse con él y con sus agentes para tratar la renovación. Y el jugador encantado.