Indignación por un penalti no pitado al Girona: 'Vergonzoso que...'

Después de la resaca de Champions League en un debut histórico en la competición, el Girona tenía que hacer hoy el cambio de chip para enfrentarse al Valencia en Mestalla. En 21 días, los de Míchel tienen un total de 7 partidos, y el competir en 3 competiciones diferentes supone un reto mayúsculo para el equipo del técnico de Vallecas. Sin embargo, no han empezado con buen pie esta acumulación de encuentros, y ya encadenan un total de 3 derrotas seguidas.

El día de hoy se han visto totalmente superados por el Valencia, el cual arrancaba el partido como colista de la competición con tan solo 1 punto después de 5 jornadas. La primera parte ha acabado con un 0-0 en el que ninguno de los dos equipos ha presentado opciones ofensivas para abrir el marcador. El Valencia llegaba más descansado al encuentro, y así se ha visto en la segunda parte, donde han superado físicamente a un Girona plagado de novedades para rotar.

| @gironafc

En el inicio del segundo tiempo, Luis Rioja ha probado suerte desde fuera del área y un rebote en Juanpe ha acabado batiendo la portería de Paulo Gazzaniga. Pocos minutos más tarde, otra acción calcada ha acabado con un tiro de Dani Gómez que también ha rebotado en el defensor gironí y ha supuesto el 2-0. Con este marcador, el conjunto ché ha estado muy cómodo, y el Girona no ha conseguido mostrar ese peligro ofensivo que tanto les caracterizó la temporada pasada en la liga.

Indignados por un penalti

Aunque el partido haya sido bastante mejorable por parte del Girona, de nuevo han visto como el árbitro y el VAR han hecho la vista gorda en unas manos claras. Hace una semana, ya vieron como la sala VOR les anulaba un penalti claro de Iñigo Martínez en el derbi catalán vivido en Montilivi. Ahora, se ha repetido la misma historia, con una mano de César Tárrega dentro del área que incomprensiblemente no ha sido pitada como pena máxima.

Como es normal, las redes no han tardado en arder e indignarse por este hecho, y los aficionados gironis no entendían como el árbitro no iba a ver la acción. "Vaya penalti más claro no le han pitado al Girona por mano de Tárrega", explicaba un usuario en la red social X (Twitter).

"No entiendo según el reglamento por que no es mano de Tárrega, por muy involuntaria que sea. No hay ningún rebote", explicaba una cara conocida del Girona en redes sociales como es Ivan Quirós. Por otro lado, algunos han hablado de un posible fuera de juego por parte de Misehouy en el inicio de la jugada, que anularía la acción del penalti.

"La mano de César Tarrega es penalti como un piano. La posición de Misehouy está al límite. Parece fuera de juego, lo que anula el penalti", mencionaba un aficionado. No obstante, todavía no hemos visto ninguna imágen de ese presunto fuera de juego, lo que hace la acción todavía más polémica..