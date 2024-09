El jugador del Levante UD al que comparan con Maradona

Mendilibar logró ganarse el corazón de los aficionados del Sevilla tras ganar al Europa League en una temporada paupérrima. Eso sí, cometió un error: descartar a Carlos Álvarez de la pretemporada de la 23-24. El mediapunta español era uno de los jugadores más talentosos del filial andaluz, pero, sin embargo, no llegó a convencer al actual entrenador del Olympiacos.

Con el primer equipo del Sevilla disputó 3 partidos, 1 de ellos como titular, y anotó 1 gol. Consciente de que no tendría minutos, Carlos Álvarez decidió marcharse al Levante a coste cero. Víctor Orta dio luz verde a su operación en la recta final del mercado al estar en su último año de contrato con el club. Eso sí, existen variables en la operación en función de algunos objetivos, además de un 40% de una futura venta.

La pasada campaña, Carlos Álvarez disputó 31 partidos, 25 de ellos como titular. En esa cantidad de partidos anotó 4 goles y 2 asistencias. Fue el noveno jugador de campo que más minutos disputó. Sin embargo, hay que decir que dejó bastantes detalles de calidad que demostraron que no es un jugador cualquiera.

Clave en este inicio de temporada

Esta temporada Carlos Álvarez ha explotado y se está consolidando como uno de los mejores jugadores de la Liga Hypermotion. El mediapunta de 21 años se está poniendo al equipo rana en la espalda y él es uno de los principales argumentos para pensar que el Levante puede volver a la máxima categoría del fútbol español.

De hecho, momentáneamente, los valencianos son líderes de la categoría de plata sin derrota alguna. Están empatados a puntos con el Racing de Santander. Carlos Álvarez suma 2 goles y 1 asistencia en los 5 primeros partidos ligueros. Las grandísimas actuaciones le han convertido en titular indiscutible. Es el cerebro de su equipo y uno de los mejores jugadores de la categoría en este inicio de curso. Se encuentra entre los jugadores con mayores registros de ocasiones creadas, asistencias, regates exitosos y pases clave.

Es un futbolista que no alcanza metro setenta y que tiene una corpulencia similar a la de Diego Armando Maradona. De hecho, es su ídolo. Destaca por ser un jugador que protege muy bien la pelota, con un gran regate y disparo, por su habilidad y por su visión de juego.

El pasado verano, el Levante recibió una oferta de 5 millones de euros procedente de Arabia Saudí, pero la rechazó. El Sevilla también quisiera repescarlo, pero la situación económica del club no les permite llevar a cabo gran gasto. Además de llamar la atención de clubes importantes, Carlos Álvarez también ha llamado la atención de Santi Dénia, quien le podía convocar por la selección española sub-21 en el próximo paro de selecciones.

El contrato de Carlos Álvarez con el Levante establece una cláusula de rescisión de 15 millones de euros, que aumentará a 25 millones en caso de que el Levante consiga el ascenso a la élite del fútbol español. Deberemos estar atentos a la evolución de este futbolista, dado que tiene potencial para convertirse en un jugador muy interesante. Hay muchas posibilidades de que haga las maletas en el próximo mercado de verano, sobre todo si no logra ascender con el Levante. Incluso no sería de extrañar que en invierno hiciera las maletas. Su venta podría ir bien a las cuentas del club, quien tiene problemas económicos por no ascender.