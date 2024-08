Joan Laporta quiere gratis para el Barça a un objetivo del Real Madrid

El FC Barcelona sabe que este verano no podrá operar de la forma que le gustaría, debido a las inflexibles normas de La Liga. En el caso de los azulgranas, la normativa 1:1 les provoca un continuo quebradero de cabeza. A pesar de ello, los culés no pierden la ilusión de poder solventar la crisis y siguen soñando con grandes nombres que eleven el nivel de la plantilla.

Uno de esos nombres es pretendido incluso por el Real Madrid, Jude Bellingham es su gran nexo y amigo, y lo quiere de blanco. Joan Laporta sueña con dar un golpe al conjunto madridista y se ha fijado en Trent Alexander-Arnold. El jugador inglés tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2025, y los "reds" buscan renovarlo cuanto antes.

El Real Madrid y el Barça le siguen

Mientras tanto, el internacional de los "Three Lions" medita su futuro con mucho detenimiento, con el Real Madrid en la recámara. Es el equipo que más interés ha mostrado en él, y ahora se une el FC Barcelona, según informa el Daily Mirror. Es el jugador que el equipo blanco ve como el sustituto ideal para Dani Carvajal, aunque el madrileño está pasando por su mejor momento.

No se busca un sustituto a corto plazo, pero sí a largo; la idea pasa más por aprovechar un fichaje mediático. El Liverpool se reunirá próximamente con su agente en busca de una solución para evitar que se pueda ir libre. Los culés no han tenido un dueño fijo en la banda diestra desde la marcha de Dani Alves, pero no el año pasado, sino cuando se fue en el año 2016.

Klopp le hizo debutar

Trent Alexander-Arnold fue forjado y formado en la cantera del Liverpool, con quien debutó en el año 2016, con solo 18 años. Jürgen Klopp le dio la oportunidad, y el canterano no ha fallado; desde entonces, lleva 311 partidos con los "reds", anotando 19 goles y repartiendo 82 asistencias con su equipo.

Cifras históricas, a la altura de un jugador legendario, gano una Premier League en la 19/20 y una Champions League en la 18/19. Otra FA Cup en 2022, dos Copas de la Liga en 2024 y 2022, una Supercopa inglesa en Wembley en la 22/23. Una Supercopa de Europa en la 19/20 y otro Mundial de Clubes en 2020.

Simpatizante del FC Barcelona

Hoy es uno de los capitanes del Liverpool, aunque con la salida de Klopp pueden cambiar muchas cosas en la ciudad del Mersey. El Barça es un equipo que le gusta, según declaró el mismo Trent Alexander-Arnold a la revista GQ. Scouser desde nacimiento, con predilección por los culés, "Siento que tienen los mismos valores que el Liverpool, crecí viendo a Messi, Henry, Xavi", explicó.

"Les gusta sacar jugadores de la cantera como a nosotros; en eso somos muy parecidos, por eso me gusta el Barcelona", declaró. En la ciudad condal no olvidan que Arnold fue el autor de la asistencia desde el córner a Divock Origi. Aquel gol eliminó al Barça de la Champions League en la 18/19 en la vuelta de semifinales.

Los "reds" se alzaron con su sexta Champions League al vencer al Tottenham de Harry Kane y Mauricio Pochettino por 2 a 0. El partido se disputó en el Wanda Metropolitano de Madrid.