Joven portero francés como futuro sustituto de Ter Stegen: 20 millones de euros

El FC Barcelona tiene su portería asegurada, el rendimiento defensivo del equipo es muy bueno, y la llegada de Hansi Flick trae tranquilidad. La calma la aseguran los jugadores y el propio trabajo táctico del entrenador alemán, quien tiene claro que hay que reforzar algunas posiciones. Una de ellas es el portero suplente, ya que Iñaki Peña no convence en absoluto a nadie en el club azulgrana, ni lo ven a la altura de ser sustituto.

Marc-André ter Stegen buscará su segundo Trofeo Zamora, después del obtenido hace dos temporadas. Es uno de los capitanes del vestuario, aunque necesita jugadores jóvenes que le ayuden durante la temporada. La dirección deportiva busca perfiles, y han encontrado uno que ha llamado mucho la atención: es francés, tiene 22 años, mide 1,81 y juega en el Lille y es Lucas Chevalier.

El portero nació en Calais, un pueblo al norte de Francia que suele ser el gran puerto de conexión con el Reino Unido. Es un producto de la cantera Lillois, a la que llegó desde niño, y ya se ha logrado ganar el puesto como titular. Según cuenta el compañero Sergi288 en Twitter, el francés ha llamado la atención de los técnicos en el Barça y se cree que su precio rondaría los 20 millones de euros.

Hansi Flick atento al francés

Unas cifras no muy elevadas, aunque no se considera en el cuadro azulgrana que la portería sea el refuerzo más inmediato ahora mismo. Sí que están atentos esta vez a ver qué se puede fichar de cara al futuro, aunque en la lista de caprichos de Hans-Dieter Flick no está todavía el portero suplente. El francés tiene contrato con el Lille hasta 2027 y lleva dos temporadas siendo un fijo en el primer equipo de Les Dogues.

La pasada temporada disputó 44 partidos, encajando 41 goles y dejando 19 porterías a cero en su meta, unos números que muestran su enorme proyección. Se trata de un portero alto, fuerte, que tiene en el juego de pies una de sus grandes virtudes. Algo fundamental para casar con el estilo del FC Barcelona, el equipo que sigue de cerca sus pasos.

34 porterías a cero

En la temporada 21/22 fue cedido al Valenciennes de Segunda División para seguir formándose como jugador, una cesión que le hizo regresar al conjunto Lillois. Al regresar, se ganó el puesto y ya lleva disputados 86 partidos con el Lille. Ha encajado 81 goles, manteniendo su portería imbatida en 34 partidos, forma parte de la nueva camada de porteros franceses, con Maignan al frente, seguido de Guillaume Restes.

El del Lille es otro más de esos nuevos guardametas con los que Les Bleus tienen el futuro garantizado, porteros de absoluto nivel. En el caso de Chevalier, el Barça y el Bayern de Múnich, entre otros, siguen muy de cerca sus pasos.