Mal rollo entre Mbappé y Vinicius: Las imágenes que lo cambian todo

La temporada 2024/2025 ha empezado, el balón ha empezado a rodar y los aficionados a La Liga están ya pendientes de los partidos y del día a día de los equipos. El Real Madrid tropezó en la primera jornada ante el Real Mallorca, pero recuperó su versión ante el Real Valladolid en su estreno en el Santiago Bernabeu. Blancos y pucelanos llegaron al descanso con empate en el marcador y luego los locales arrollaron a los visitantes que no pudieron evitar la derrota.

La llegada de Kylian Mbappé tiene que asegurar goles y títulos y el francés todavía no se ha estrenado. Ante los castellanoleoneses los anotadores fueron Fede Valverde, Brahim Diaz y Endrick. No marcaron ni Mbappé ni Vinicius Junior, que son, a priori, las estrellas del equipo. Es más, durante el enfrentamiento se percibió mala relación entre ellos, con discusiones constantes que no pasaron desapercibidas por las cámaras.

En el vídeo se puede ver una acalorada discusión entre ambos cracks que empieza a preocupar a la afición del Real Madrid. Con tantos cracks en el vestuario, hay una lucha de egos que ya se ha vivido en el Santiago Bernabeu durante la época de los Galácticos, con una separación muy clara y dos bandos muy diferenciados: los Zidanes y los Pavones.

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales y, rápidamente, han aparecido los primeros comentarios cuestionando la presencia de tantos cracks en el equipo. Algunos defienden la compatibilidad deportiva entre ambos, pero cuestionan que puedan encajar a nivel de gestión de vestuario.

¿Pueden jugar juntos Kylian Mbappé y Vinicius Jr?

El francés y el brasileño tienen similitudes y diferencias. El primero tiene 25 años y el segundo 24. El primero es un delantero centro puro, un nueve, de modo que jugará más por el centro, mientras que Vinicius es un extremo y juega y jugará más por las bandas, en especial la izquierda.

Lógicamente todos pueden jugar en las tres posiciones de ataque, pero lo más probable es que Mbappé juegue en el centro, Vinicius a la izquierda y Rodrigo en la derecha. Bellingham jugará más lejos de portería, como segunda punta, entre el centro del campo y la delantera.

Si el carácter no falla y la gestión del vestuario por parte de Carlo Ancelotti funciona, el Real Madrid tendrá la delantera más letal de Europa, lo que le convierte, de nuevo, en candidato a ganar todas las competiciones.