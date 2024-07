1 millón de euros: Lo que podría sacar el Sporting por el hermano de un ex del Madrid

El Real Sporting de Gijón se quedó la pasada temporada a las puertas del ascenso. Tras caer en semifinales ante el RCD Espanyol, los asturianos ya están trabajando para construir una nueva plantilla y volver a pelear por los puestos de ascenso. Dentro de esta nueva plantilla, liderada por el recién llegado Rubén Albés, no parece que vaya a estar Jonathan Varane, quién podría salir por una cantidad cercana al millón de euros.

El hermano pequeño de Raphaël Varane llegó a España en verano de 2023 a coste cero, después de formar parte del primer equipo del Lens. La exitosa carrera de su hermano hace que tenga una sombra muy larga detrás, y que, pese a tener una corta edad (22), todas las cámaras estén puestas en él.

El mediocampista no cuenta en los planes de Albés, y si situación le ha generado varios pretendientes fuera de tierras asturianas. Según fuentes de su país natal, el Metz de Ligue 1 es consciente de la oportunidad de mercado que tiene con Jonathan, y estarían empezando a entablar negociaciones con la dirección deportiva sportinguista.

Por otro lado, Varane podría poner rumbo a Inglaterra, lugar donde estuvo recientemente su hermano con el Manchester United. Sin embargo, Jonathan haría las maletas rumbo a la Championship. En la segunda división inglesa, el Queens Park Rangers ya habría empezado a hablar con el jugador y su representante, y estarían dispuestos a ofrecer el millón de euros que pide el Sporting de Gijón.

"No se que me va a deparar el futuro, pero de momento estoy aquí y me siento muy bien en el Sporting", dijo Varane hace ya un año en una entrevista con un medio asturiano. Así pues, ahora su situación ha dado un huelco de 180 grados, y el prometedor medio centro ve fuera del club rojiblanco una oportunidad para seguir creciendo como futbolista.

Una temporada prometedora

Pocas semanas después del frustrado ascenso en Cornellà, el Real Sporting hizo oficial el fichaje de su nuevo entrenador. Ruben Albés, quién llega a Asturias después de una gran etapa en Albacete. El vigués fue contundente en sus declaraciones cuando fue presentado como nuevo técnico. "Tenemos que estar en disposición de poder ascender", afirmó Albés.

Este inicio de mercado está siendo muy movido en Gijón, y la renovación de la plantilla está siendo total. Entre las bajas más destacadas están Haissem Hassan y Mario González, que vuelven a sus clubes tras estar cedidos la temporada pasada. Además, futbolistas claves como Roque Mesa y Christian Rivera han acabado contrato y están libres.

Finalmente, jugadores importantes en la línea ofensiva como Uros Djurdjevic o Fran Villalba han dejado el equipo para irse rumbo a México. Aún así, no todo son malas notícias. Lander Olaetxea y Eric Curbelo han llegado libres al Molinón para reforzar la plantilla. Además, Juan Otero, quién estuvo cedido la temporada pasada, ha llegado en propiedad.

Con la baja de Jonathan Varane, Albés solo tendría disponibles a Nacho Méndez y Lander Olaetxea como medios puros. Por lo tanto, aún parece que van a quedar bastantes movimientos en el mercado asturiano. Todos somos conscientes de lo dura que es la segunda división, así que habrá que esperar con paciencia cuáles son los objetivos reales del Sporting de cara a la próxima campaña.