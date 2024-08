La mujer de Vítor Roque se la lía al Barça en redes

Tras encadenar la segunda victoria consecutiva de la liga, Hansi Flick emerge como el fichaje de la temporada.Su gran confianza con los jóvenes, junto a la exigencia de una presión intensa los 90 minutos, han cambiado la cara del conjunto culé. Sin embargo, la pésima situación en el mercado de traspasos del club ensucian todos los méritos del entrenador alemán.

La plantilla del Barça es un vendaval en los últimos días del periodo de fichajes. Mientras que unos jugadores se van como Lenglet, Vítor Roque o Mika Faye, otros suenan para venir como Chiesa o Jonathan Tah. No obstante, la única realidad es que ha llegado Dani Olmo y se ha tenido que mover cielo y tierra para que pueda ser inscrito en la liga.

| Real Betis

La salida de Vítor Roque

Una de las salidas más polémicas en el entorno del conjunto culé es la cesión de Vítor Roque al Real Betis. El delantero brasileño llegó como una perla del fútbol sudamericano, pero su bajo nivel en los entrenamientos le ha condenado a salir. Al Barça le duelen los 31 millones más variables que se gastó en su fichaje y su deseo es que brille en Sevilla para encontrar su mejor versión.

Las redes sociales han explotado contra la gestión que han llevado a cabo Laporta y Deco en relación con el fichaje. De traerlo apresuradamente en invierno, a que no juegue apenas minutos con Xavi Hernández. Además, la llegada de Hansi Flick no mejoró la situación del delantero, que no lo ve preparado para jugar en el combinado azulgrana.

La reacción de la mujer del brasileño

Una de las protagonistas del entorno público de Vítor Roque es su mujer Dayana Lins. La influencer ya explotó con críticas a Xavi tras las suplencias de su marido. Ahora, su reacción era cosa de tiempo y, por fin, se ha pronunciado sobre su salida.

Concretamente, Dayana ha publicado en las redes sociales un vídeo de un león con un mensaje indirecto. El texto dice así: "Le deseo la mayor de las suertes a todo aquel que actúa en el mal, en el futuro lo necesitará". La nota parece un aviso a la junta directiva de Laporta, acusándoles del maltrato hacia su marido.

| Instagram: @dayanalinsroque

La llegada de Vítor Roque al Real Betis

Vítor Roque es un fichaje que promete en la delantera del Betis.Pellegrini está muy contento con la llegada del jugador y cree que podrá explotar al máximo sus capacidades para el beneficio del equipo. En la capital andaluza, el delantero tendrá que pelearse un sitio en el once con Bakambu y el Chimy Avila.

La directiva del Barça respira tras la salida del jugador brasileño por el hueco en la masa salarial del equipo. A tres días del cierre de mercado, Laporta y Deco tienen aún muchos asuntos sobre la mesa. Veremos si el periodo puede terminar con una bomba final por parte de la directiva.