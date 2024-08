Problemas para Manuel Pellegrini: Portugal se fija en un jugador del Real Betis

El Real Betis Balompié no descarta una salida importante de una posición muy clave para Manuel Pellegrini. Se trata de Rui Silva, quien podría hacer las maletas para regresar a su país, concretamente al SL Benfica. El equipo encarnado busca un portero para competir con Anatoliy Trubin.

El ucraniano ha resultado lesionado y no se sabe cuánto durará su baja, por ello, las águilas se han puesto manos a la obra para buscar otro meta. El nombre del portugués del equipo heliopolitano fue ofrecido a la dirección deportiva de Rui Pedro Braz. El periodista y excomentarista ahora es la mano derecha de Rui Costa en el Benfica.

| Real Betis

El presidente busca con urgencia un arquero que pueda sustituir al ucraniano, solo cuentan con Samuel Soares. El joven portero de 22 años fue campeón de la Copa Intercontinental de Clubes en la final ante Peñarol de Montevideo. Samuel Soares es una alternativa más, pero se necesita un portero cuanto antes en el equipo lisboeta, y se han fijado en Rui Silva.

Contrato hasta 2026

El jugador luso tiene contrato con el Real Betis Balompié hasta 2026. Ya ha disputado 100 partidos con la elástica verdiblanca y no ve con malos ojos irse a un grande de su país; es una oportunidad muy interesante para el chico. Se formó en el Maia Juvenil, con quien dio sus primeros pasos como jugador en el mundo del fútbol.

El Nacional de Madeira le abrió las puertas de la liga portuguesa, allí estaría cuatro temporadas hasta que llamó la atención del Granada. Los granadinos se fijaron en él y enseguida contactaron con su entorno más cercano. No tardaron ni unas horas en ponerse de acuerdo con el futbolista y abandonó Madeira para fichar por el conjunto nazarí.

Oltra su maestro en Granada

En Granada fue muy bien recibido por José Luis Oltra, el entrenador por entonces del equipo granadinista. En el cuadro de Los Cármenes jugó 128 partidos, dejando 44 porterías a cero y recibiendo 147 goles. Allí jugó tanto en Primera División como en Segunda División, además de competición europea con los rojiblancos.

El Real Betis Balompié se lo llevó libre a finales de junio de 2021. En el equipo betico lleva 101 partidos, encajando 114 goles y dejado 33 porterías a cero jugando para los de Manuel Pellegrini. En Sevilla se ha ganado un cariño profesional y un equipo entregado a él.

Una afición que le adora y unos compañeros que le han ayudado mucho, por lo que no sería fácil tomar el camino de salir. Pese a que le gusta la propuesta del Benfica, no hay nada claro aún sobre su futuro. Con Adrián San Miguel y Fran Vieites, el Real Betis ve la portería muy cubierta y no se cierra a la marcha del luso.