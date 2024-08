El Betis tiene a un ex del Sevilla como plan B para su delantera

LaLiga 2024/25 ya ha comenzado y una jornada ha bastado para demostrar algo que ya sospechaban en el Benito Villamarín: hace falta un delantero. En su estreno en esta edición de la competición doméstica, el técnico chileno del elenco verdiblanco tuvo que optar por poner en la posición de ‘9’ a un extremo puro, Aitor Ruibal.

El exjugador de Cornellà, Manresa y Hospitalet, entre otros, no lo hizo nada mal, desde luego, pero es evidente que fuera de su hábitat natural no rinde tan bien como dentro de él. Desde hace ya varias semanas, cuando se confirmó el adiós de Willian José, Manu Fajardo y su equipo están buscando un fichaje para esa parcela. En la actualidad, el Real Betis tan solo cuenta con dos delanteros en nómina, el Chimy Ávila y Cédric Bakambú.

Han sido varios los nombres que han sonado para lucir el ‘9’ verdiblanco, pero todos se han estancado. El favorito en los últimos días era Yossoufa Moukoko, pero, de momento, tampoco ha llegado a buen puerto. Por si acaso termina saliendo mal la llegada del joven alemán, en los despachos del Benito Villamarín ya empiezan a valorar otras opciones.

Según ha promulgado parte de la prensa deportiva, uno de los nombres que podría figurar en la lista de candidatos sería el de Anthony Martial. El ariete francés se ha quedado sin equipo después de terminar contrato con el Manchester United y podría recalar en la entidad bética. Eso sí, hay que tener en cuenta que sería un movimiento algo polémico, pues el atacante vistió la carcasa del Sevilla, eterno rival, hace unos años.

Anthony Martial, la eterna promesa fallida

Durante los primeros años de su carrera deportiva, Martial tenía una muy buena pinta. Se antojaba como una promesa que podría devenir en uno de los mejores futbolistas del planeta. Y por eso el United pagó 60 millones de euros al Mónaco en 2015.

No obstante, aunque rindió bien en los primeros cursos en Old Trafford, su nivel fue descendiendo paulatinamente y terminó convirtiéndose en un futbolista algo ramplón. Lo intentaba, pero no terminaba de ser tan diferencial como le hubiera gustado. Y por eso en 2021 decidieron sacarle cedido al Sevilla, para ver si en el sur de España podía recuperar su extraordinaria versión de antaño.

Pero no lo hizo. En doce duelos disputados, apenas logró anotar un tanto y repartir una asistencia. Tras el préstamo retornó a Manchester y de ahí no se ha movido hasta ahora.

Pese a llevar ya un par de meses como agente libre, todavía sigue sin haber encontrado un equipo que apueste seriamente por él. El único posible destino que ha sonado hasta ahora ha sido el Como de Cesc Fàbregas. Por eso, en caso de que finalmente el Real Betis quisiera acometer su fichaje, no tendría excesiva competencia.