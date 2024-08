La oferta del Betis por Moukoko: Decisión final

Uno de los grandes culebrones del mercado en el marco del fútbol español ha sido el del delantero del Real Betis. Desde que se oficializara la marcha de Willian José, el máximo anotador del pasado curso, Manu Fajardo y su equipo han estado buscando a su relevo óptimo. Con la juventud como una de las premisas principales, no han sido muchos los nombres que han surgido.

Desde el principio de verano, el gran favorito ha sido Youssoufa Moukoko, joven promesa del Borussia Dortmund de 19 años. En las primeras semanas de mercado se sospechaba sobre una posible oferta de cesión por parte del Real Betis. No obstante, la trama dio un vuelco y el ariete alemán, nacido en Camerún, estuvo muy cerquita de firmar por el Olympique de Marsella.

| X: @BVB

Pero, de repente, el elenco francés decidió cambiar las condiciones de la operación a última hora y el movimiento se truncó. Eso volvió a abrir las puertas a un Real Betis que ahora está pujando mucho más fuerte por conseguir cerrar cuanto antes la llegada de Moukoko. Pero.. ¿será eso suficiente para que el Dortmund acepte?

El Dortmund, hueso duro de roer

Las negociaciones con el Borussia Dortmund no están siendo nada sencillas. Hay que tener en cuenta que en la entidad de Renania del Norte no cuenta en absoluto con este delantero que termina contrato en 2026. Esto quiere decir que, en caso de que aceptaran una cesión y Moukoko no explotara, retornaría el próximo verano al Signal Iduna Park con tan solo un año vigente de contrato y, por ende, habiendo perdido valor.

Es por eso que lo que buscan ahora es venderle; o, en todo caso, si aceptaran una cesión, debería venir acompañada de una obligación de compra en 2025. El Real Betis ya ha asumido que los germanos no se van a mover de esa postura y están buscando la mejor fórmula para, aun así, lograr su fichaje. Porque, además, otro factor que hay que tener en cuenta es el elevado salario que percibe Youssoufa, inasumible para los béticos.

Así pues, los próximos días se antojan muy movidos en los despachos del Benito Villamarín. Porque más allá del aspecto financiero, hay otra gran problemática: la competencia por ficharle. Equipos como Southampton, Lille o el Reims también están pujando muy fuerte por él. De todas formas, por si lo de Moukoko no acaba fluyendo, Manu Fajardo tiene apuntados otros nombres en la agenda para la delantera.Uno de ellos es el ariete del Inter, Martín Satriano.