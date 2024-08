VÍDEO: El desprecio de Endrick a la mascota del Mallorca

Después de ganar contundentemente al Atalanta para convertirse en los supercampeones de Europa, el Real Madrid afrontaba un partido clave la primera jornada de LaLiga. La ilusión de todo el madridismo era altísima para ver juntos a Vinicius, Mbappé y Bellingham en el mismo equipo. Ganar suponía compartir el liderato con su eterno rival, el Barça, que había cumplido en Valencia el día anterior.

El partido empezó de la mejor manera para los merengues, que se marchaban 1-0 al descanso. Sin embargo, la insistencia del Mallorca tuvo premio y consiguieron igualar el marcador para terminar el partido. Ninguna de las estrellas consiguió brillar ayer en el suelo mallorquinista.

Endrick no debutó a pesar de la necesidad del gol

Un aspecto que llamó la atención fueron los cambios de Ancelotti. Algunos jugadores como Vinicius o Bellingham no terminaron el partido y fueron cambiados por Arda Güler y Brahim. No obstante, con la necesidad de marcar un gol, no se entendió que el entrenador no diera entrada a Endrick.

| Real Madrid

El delantero brasileño llegó al Real Madrid a principios de julio. El conjunto madrileño ató su traspaso hace dos temporadas, cuando el jugador tenía 16 años. De momento, el ariete no pudo debutar en el primer partido de liga a pesar de las necesidades ofensivas.

Fue protagonista sin jugar

Sin embargo, Endrick fue protagonista por una acción que tuvo al llegar a Son Moix. Un cámara filmó la entrada de los jugadores del conjunto blanco al estadio. Allí les esperaba la mascota que les molestaba ociosamente.

Mientras van pasando los futbolistas, se puede ver a jugadores como Vinicius, Carvajal o Bellingham que interactúan con él o le hacen el mínimo gesto. Sin embargo, cuando pasa Endrick no le gira ni la mirada.

Las redes sociales han explotado tras ver la reacción del jugador. “Estaba acojonado, se mea en la cama”, “Al final va a ser peor que vini” o “Es malo fuera y dentro del campo” fueron algunos de los comentarios.

La importancia de la concentración en el fútbol

La concentración de un futbolista es importantísima antes de un partido. El delantero se refugia en sus cascos para liberarse de los nervios de debutar con su equipo. El vídeo es una muestra del resultado de estar con el foco en el partido.

No obstante, la concentración no lo puede librar de tener gestos de simpatía hacia sus seguidores. A medida que pase el tiempo, el jugador se acostumbrará a estas situaciones y podrá concentrarse en el partido de una manera más amena.

Pocas posibilidades de tener minutos

Con la gran competencia en la zona atacante del Real Madrid, las aspiraciones de jugar del brasileño se disminuyen. Aun así, el ariete puede ser clave para desatascar partidos como el de ayer. De hecho, recordemos que en su última temporada completa en Brasil pudo marcar 14 goles con tan solo 16 años.

En unos días veremos como soluciona Ancelotti la superpoblación que tiene arriba. Mientras, el Real Madrid pierde puntos en un partido que tenía que ganar.