El pivote que quería Rubén Baraja para el Valencia: La negociación se rompe

El Valencia CF sigue buscando fichajes para fortalecer un equipo que no ha ganado un solo punto en lo que va de liga. El conjunto "che" necesita con urgencia traer jugadores que le devuelvan la competitividad a la plantilla. Rubén Baraja se lo ha exigido a la dirección deportiva del conjunto de Mestalla.

El entrenador vallisoletano es consciente de las limitaciones de Peter Lim, pero no va a permitir que no se refuerce al equipo. En los últimos días se ha estado sondeando a determinados jugadores para el centro del campo. Miguel Ángel Corona llegó ayer mismo a un acuerdo con el Aston Villa para fichar a Enzo Barrenechea, un mediocentro argentino.

La operación llevaba cerrada toda la tarde, pero se cayó a última hora de la noche porque el Aston Villa así lo ha querido. Esa es la explicación que dan desde el conjunto de Mestalla: que son los ingleses los que tiraron el acuerdo. La razón es que se ha lesionado Matty Cash y estará de baja más tiempo de lo esperado, por lo que no quieren perder más efectivos antes del cierre de mercado.

Unai Emery le cierra la puerta

Enzo Barrenechea ahora va a tener más minutos con Unai Emery, y el Valencia deberá buscar por otro lado. Volver a tirar de un Mestalla que le ha salvado la vida deportivamente hablando o quedarse sin fichar jugadores. Existe una clara preocupación de parte del entrenador pucelano, quien entiende que se necesita cuanto antes un fichaje para esa zona del campo.

El club lo va a intentar en estas 48 horas restantes; no queda otra, hay que hacerlo, y es lo que le pide el míster a los dirigentes. Confía en que lo consigan; si no, volverá a echar mano del filial, donde siempre hay talentos interesantes. Incluso no descarta adelantar la posición de algún futbolista como César Tárrega o Yarek Gasiorowski, de ser necesario.

Rafa Mir y Luis Rioja son dos de los grandes fichajes del Valencia

Los agentes libres son otro mercado al que pueden acudir los "che", con suficiente margen para poder hacer esa contratación. Algún cedido de última hora, pescar en segunda división, muchas alternativas para poder contar con los jugadores deseados. Ha llegado Rafa Mir, ha llegado Luis Rioja, gente con suficiente caché para darle más profundidad a la plantilla.

Sin embargo, no es suficiente; Rubén Baraja pide más, y la situación deportiva del equipo así lo obliga. Peter Lim tendrá que hacer un sacrificio extra en estas casi 48 horas de mercado que quedan. En Mestalla, las aguas bajan revueltas: el equipo no ha sumado un solo punto en lo que va de liga, y hay preocupación de acabar peleando el descenso.

Es un temor real, por eso el Valencia intentará un fichaje a última hora que le permita dar descanso a determinados futbolistas. Sin contar con la posibilidad de alguna salida como la de Javi Guerra, quien todavía está en la agenda del Atlético de Madrid. Ese caso no está cerrado al 100 por ciento.