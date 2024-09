Presión de la prensa madrileña a los árbitros: 'Mbappé ya sufre...'

La presión que ejerce la prensa madridista sobre el colectivo arbitral es más que clara, con una cobertura constante y mediática de todas las decisiones arbitrales que afectan al Real Madrid. Los diferentes medios de comunicación cercanos al club suelen destacar los errores arbitrales que perjudican al combinado blanco, generando debates y polémicas que amplifican la percepción inicial de la decisión. Esto pues, crea un ambiente en el que cualquier decisión más o menos controvertida es analizada minuciosamente y expuesta ante todos los espectadores y lectores.

Esto sin duda acaba influyendo en la percepción social de que los árbitros tienen un impacto decisivo en los resultados del equipo, cuando la realidad es muy distinta. La atención mediática intensa y constante influye en las actuaciones de los colegiados que arbitran encuentros del Real Madrid, y así se ve en las diferentes decisiones que toman en partidos. El constante debate en redes sociales y en programas deportivos hace que los árbitros sean extremadamente cuidadosos con las decisiones que involucran a los blancos, decantándose de manera indirecta por beneficiarles.

Este último intento de 'hacerse las víctimas' y llevar el discurso a su terreno lo vimos el día de ayer, cuando varios medios y aficionados en redes se quejaron en redes. Esto se debe a que veían injusta la amarilla que vio Kylian Mbappé por protestar. Esto es más que normal, ya que los jugadores blancos están acostumbrados a poder protestar sin consecuencias, como vemos constantemente con Vinicius Jr.

Un medio dedica un artículo a la acción

El 'Diario Madridista', una sección de 'Ok Diario', ha dedicado una noticia a Munuera Montero y a su decisión de sacarle una amarilla a Mbappé por protestar un fuera de juego. La prensa blanca titulaba este artículo de la siguiente manera "Mbappé ya sufre el arbitraje español: Munuera Montero le desquicia tras sacarle la primera amarilla en la Liga". Así pues, como hemos mencionado anteriormente, las intenciones detrás de este titular y el cuerpo de la noticia son claras, proteger a Kylian Mbappé de los árbitros españoles.

El diario habló detenidamente de la acción donde el astro francés fue amonestado en el minuto 32 por hacer aspavientos con el brazo, no obstante no hicieron mención de otras acciones. Una de ellas fue la que vivimos al término final del encuentro, cuando Jude Bellingham insultó al árbitro y no fue expulsado por ello. Por otro lado, el penalti sobre Endrick parece fuera del área, y 'Diario Madridista' tampoco habla de ello.

El conjunto merengue lleva varias semanas siendo criticado por las aficiones de otros equipos, ya que según ellos siempre tienen las decisiones arbitrales a su favor, pero ellos dicen que no. Los blancos van prácticamente a penalti a favor por partido, y no le pitan uno en contra nunca, y aun así siguen quejándose de que hay una 'persecución arbitral' contra ellos.