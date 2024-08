Quieren llevarse a Albert Moleiro de la UD Las Palmas tras el cierre de mercado

La Saudi Pro League se ha corroborado este verano como el archienemigo acérrimo de los clubes de las cinco grandes ligas europeas. En 2024 también han mantenido su tendencia de robos veraniegos a base de talonario y diferentes equipos de LaLiga se han visto afectados; no les ha quedado otra que aceptarlo. Por ejemplo, hoy mismo se ha anunciado la marcha de Iker Almena, joven promesa del Girona, al Al-Qadisiyah. El de L'Hospitalet de Llobregat se ha marcado un Gabri Veiga en toda regla.

Y ahora empiezan a temblar en el Estadio de Gran Canaria después de que el portal Fichajes.net haya esparcido la información de que la liga saudí va a por Alberto Moleiro. El rumor todavía no se ha desarrollado en una oferta formal, pero, en caso de producirse, sería un enorme varapalo para la UD Las Palmas. Sobre todo, porque los clubes saudíes no tienen tanta prisa por cerrar incorporaciones, pues su mercado no clausura hasta el 6 de octubre, dentro de cinco semanas.

| UD Las Palmas, XCatalunya

En caso de que este fichaje se produjera a partir del 31 de agosto, la Unión Deportiva quedaría enormemente debilitada, pues perdería a una pieza clave y no podría suplirla hasta el mercado invernal. La cláusula de rescisión del centrocampista está ubicada en los 60 millones y, de buen seguro, Miguel Ángel Ramírez se remitiría a ella si recibiera una oferta.

Alberto Moleiro, el gran ídolo

A sus 20 años, cumple 21 a finales de septiembre, Alberto Moleiro es el jugador diferencial de la UD Las Palmas. Este curso ha sido titular en los tres partidos disputados hasta la fecha e incluso logró anotarle un gol al Real Madrid. Un gol que, por cierto, sirvió a los canarios para lograr un meritorio empate frente a los merengues.

Pese a su juventud, ya ha podido disputar 114 partidos con el primer equipo 'pío-pío', en los que ha visto puerta en 8 ocasiones y ha repartido 13 asistencias. El pasado curso, aunque tuvo que ausentarse en diez partidos por lesión, dio el paso adelante definitivo. Va alternando el extremo izquierdo con la posición de centrocampista ofensivo y a muchos les recuerda a un tal Pedri.

El tinerfeño, que llegó a Las Palmas en 2018, es un gran recurso de presente y de futuro para un club que aspira a consolidarse en la élite del fútbol español. Veremos si finalmente termina llegando una irrechazable oferta de la liga de los petrodólares y si el futbolista está por la labor de aceptarla o de prolongar su aventura de amarillo.