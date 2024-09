El representante de Dani Olmo suelta dos bombas sobre el Barça que ilusionan al culé

Dani Olmo está siendo uno de los nombres propios del Barça este inicio de temporada, no solo por sus actuaciones dentro del campo sino también por el revuelo de su inscripción. Después de su gran nivel mostrado en la Eurocopa 2024, el F.C Barcelona puso la mirada en el que un día fue su canterano, y acabaron firmándolo por 60 millones. El conjunto azulgrana desembolsó una gran cantidad al RB Leipzig por el de Terrassa, aunque parece que el equipo va a amortizar esta cantidad.

El canterano culé no pudo jugar en el debut liguero ante el Valencia en Mestalla, y vio como su inscripción tampoco llegaba a tiempo para el encuentro contra el Athletic Club. No obstante, gracias a la lesión de Christensen, el Barça pudo usar parte de su ficha para inscribir a Olmo, quién acabó debutando en Vallecas ante el Rayo. Allí, su rendimiento fue inmediato, y salió en la segunda parte para ayudar a remontar el partido con el tanto que puso el 2-1 final en el marcador.

Por otro lado, en el siguiente encuentro ante el Real Valladolid ya salió de inicio, y volvió a dar un recital entre líneas y en el puesto de media punta. Con dos palos, parecía que el gol se le iba a resistir, pero volvió a tirar de calidad para anotar de nuevo. Ahora, su nombre ha vuelto a ser mediático de forma indirecta, ya que su representante ha dado unas declaraciones más que soprendentes que nos han dejado varios titulares.

| Germán Parga (FC Barcelona), FC Barcelona

Suelta 'dos bombas'

Andy Bara, el representante de Dani Olmo, dio una entrevista con el podcast 'Inkubator', donde habló 'sin pelos en la lengua' y repaso toda la actualidad del Barça, deportiva y económicamente. En relación a su futbolista, fue preguntado sobre la famosa inscripción, y cual fue la realidad detrás de este tema que fue tan tratado por los medios de comunicación locales.

"La prensa hizo mucho ruido, pero Laporta me dijo que no me preocupara y que en 15 días se solucionaría la inscripción de Olmo, y realmente se solucionó", explicó el agente. "No quiero nombrar clubes, pero Dani quería ir al Barça. Teníamos la sensación de que el Barça era perfecto para Dani, yo insistí mucho para que se concretara el fichaje del Barça y Dani también quería volver a casa”, añadió.

La primera de las bombas soltadas fue en relación a la situación financiera del club, y como afronta Laporta y su equipo los próximos meses. "He hablado internamente con el Barça, tengo una relación muy estrecha con ellos. Si no recuerdo mal, me dijeron que el Barça va a regenerar 1.100 millones de euros en ingresos. El Barça ha reducido gastos, los ingresos son los mismos, pero van a ser aún mayores en breve".

Sus declaraciones fueron más que ilusionantes, y también tuvo tiempo para hablar sobre el nuevo Camp Nou. "En los próximos 24 meses se solucionará toda su situación, incluido el nuevo Camp Nou, que genera unos ingresos enormes que ahora no tienen, como palcos VIP, salas VIP y más patrocinadores. Creo que el Barça podrá fichar a grandes jugadores a partir de 2026".

Seguidamente, soltó el segundo gran titular, el cual hacía referencia a la gran estrella emergente del club, Lamine Yamal. "Una cosa que sé es que el Barça rechazó una gran oferta por Lamine Yamal del PSG, que vale alrededor de 250 millones de euros", explicó el agente de Olmo. Así pues, con estas informaciones sabemos que el Lamine es la gran apuesta del club, y no saldrá por ninguna de las maneras.