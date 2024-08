Robert Lewandowski vuelve a sonreír con Hansi Flick: 'Las sensaciones son...'

El delantero polaco llegaba en verano de 2022 a cambio de 50 millones de euros procedente del Bayern de Múnich. Tras unas duras negociaciones con el conjunto bávaro, finalmente permitían al ariete polaco a venir al Barça, donde firmaría un contrato de 4 años. Tras una primera temporada espectacular superando los 30 goles y siendo el pichichi de La Liga que conseguiría el Barça, Robert se ganaría el cariño de todos los culés ya que es difícil estar tantos años en otro país y en tu primer año conseguir eso. Su segunda temporada en cambio fue más complicada como la del equipo en general.

Él siguió haciendo goles pero se le notaba falto de agilidad en algunas acciones, lo que provocó que cierta parte de la afición cuestionase su estado. Tras una dura temporada y escuchar muchos rumores sobre una posible salida a Arabia, Lewandowski nunca dudó en continuar y cumplir su contrato, se siente muy a gusto en la ciudad y en el club.

Nueva temporada, nuevo Lewandowski

En estos primeros partidos de pretemporada y en este inicio de Liga hemos vuelto a ver a ese Lewandowski con instinto de killer que encandiló al mundo durante tantos años. Lleva 3 goles en los 2 primeros partidos de Liga y 2 largueros.

| FC Barcelona

Las sensaciones son muy diferentes ya que Flick parece haber encontrado la fórmula para que le lleguen balones que el año pasado no le llegaban. Con el cambio de sistema y un fútbol más ofensivo, Flick decide apostar por 4 futbolistas atacantes y generar un fútbol vertical y directo con muchas llegadas por ambas bandas. Lamine por un lado y Raphinha o Ferrán por el otro con Pedri flotando por dentro.

Lewandowski no piensa en otra cosa que seguir triunfando en el Barça

A pesar de haber recibido desorbitadas propuestas económicas desde Arabia, el nueve polaco solo piensa en clave azulgrana. Su mujer y él se encuentran perfectamente instalados en la ciudad y muy contentos con la gente. A pesar de haber cumplido 36 años, tiene contrato esta temporada y una más opcional dependiendo del número de partidos disputados.

En el Barça no dudan de sus cualidades y de su gran físico que le permite seguir rindiendo al máximo nivel. El único problema que se plantean en el club es su elevado salario que va incrementando en cada temporada situándose en los 32 millones de euros brutos ahora mismo. Unas cifras muy altas tal y como está el club económicamente. Sin embargo, desde el club tienen claro que serán muy respetuosos con Robert y no le forzarán ya que lo consideran un gran capitán y uno de los líderes del vestuario a pesar de no llevar el brazalete. En la terna de capitanes fue el 6° elegido, quedándose fuera de la capitanía. Aún así sigue siendo un jugador con mucha autoridad dentro del vestuario.