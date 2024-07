La suerte que ha tenido Pep Guardiola con un portero

La labor del segundo portero es muy complicada. En la mayoría de los casos, solo disputan la copa nacional, que no son diez partidos por temporada. A veces, tienen la "suerte" de disputar más partidos si el guardameta titular se lesiona o es expulsado. De hecho, hay guardametas que no disputan ningún partido oficial en una campaña. Muchas veces, cuando deben salir a jugar, fruto de la falta de ritmo competitivo debido a la falta de minutos, no acaban de mostrar el rendimiento esperado. Sin embargo, éste no es el rendimiento del Manchester City.

En el verano del 2022, los citizens decidieron deshacerse de un Zack Steffen que no transmitía seguridad cuando jugaba e incorporó a Stefan Ortega. El fichaje fue algo inesperado, dado que, aunque el Bayern de Múnic y el Atlético de Madrid también le iban detrás, jugaba en el Arminia Bielefeld, que acababa de perder la categoría en la Bundesliga.

El guardameta alemán de 29 años llegaba a coste cero. Tal y como se esperaba, Ortega fue el suplente de Ederson Moraes y sólo disputó 14 partidos. A diferencia, de Zack Steffen, sin embargo, el germánico mostró un grandísimo rendimiento y mostró una seguridad y una solidez que demostraban porque habían confiado en él. Pese a jugar ante el Chelsea en dos ocasiones, el Liverpool, el Sevilla, el Borussia Dortmund, el West Ham, el Manchester United, el Arsenal o el Brighton, tan sólo encajó 7 goles y dejó la portería a cero en 9 ocasiones.

Esta temporada ha tenido algo más de protagonismo y ha disputado 20 partidos, en los que ha encajado 20 goles. Además de todos los partidos de Carabao Cup y de FA Cup, Ortega ha disputado partidos importantes como el de la Community Shield, el duelo contra el Arsenal de la 30ª jornada y el duelo contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Hay que decir que esta temporada, Ederson ha sufrido muchas lesiones, de hecho, hasta en cuatro ocasiones el germánico ha tenido que entrar a medio partido para sustituirle. Si no tenemos en cuenta el último partido de la Premier League contra el West Ham, el guardameta de origen español recibió 24 disparos a puerta la temporada pasada y realizó 18 paradas, por tanto, tuvo una efectividad del 75%.

Los números son mejores si tenemos en cuenta aquellos partidos en los que empezó como suplente, ya que en ellas recibió 13 disparos a portería y sólo encajó 2 goles, con un porcentaje de paradas del 85%. Su paro más destacado del año pasado, fue el que realizó ante el Tottenham Hotspur en el que detuvo un mano a mano contra Son en el minuto 87. Si ese disparo del surcoreano hubiera entrado, los Spurs habrían empatado el partido y habrían provocado que el Manchester City no dependiera de sí mismo en la última jornada para ser campeón de la Premier League.

Ortega ha demostrado ser un grandísimo portero y que tiene nivel para ser titular en la mayoría de los equipos de la Premier League. De ahí que su renovación hasta el 2026 fue celebrada por todos los aficionados skyblue, incluso Pep Guardiola, quien sabe que tiene un segundo portero con el que puede confiar si Ederson no está disponible. Actualmente, Ortega tiene 31 años. Pese a su rendimiento, el guardameta aún no ha sido convocado para la selección germana. Nagelsmann decidió confiar antes en Baumann, del Hoffenheim, que en él por ser el tercer portero de Alemania esta Eurocopa.