El Tenerife a punto de cerrar el fichaje soñado

Se antojaba como uno de los candidatos a pelear por el ascenso, pero las dos primeras jornadas del Tenerife han sido decepcionantes. Los canarios no han logrado sumar ni un solo tras caer derrotados frente a Eldense y a Almería, y figuran en estos momentos en la penúltima posición de la tabla. Pero todavía es demasiado pronto para hacer saltar las alarmas.

De momento, el Tenerife sigue teniendo la posibilidad de acudir al mercado para subir el nivel del actual plantel. Y aunque el presidente del consejo de administración, Paulino Rivero, dio por cerrada la plantilla, la realidad es que el club sigue teniendo activa una operación. El diario El Día asegura que el Tenerife está metido de lleno en la tentativa de fichar a Joni Montiel.

| Burgos CF

Con un año de contrato todavía vigente con el Rayo Vallecano, el centrocampista madrileño no entra en absoluto en los planes de Iñigo Pérez. De hecho, ni siquiera le han adjudicado un dorsal para esta temporada y se espera que en los próximos días abandone la entidad de Vallecas. La opción prioritaria es el Tenerife, pero la negociación se encuentra algo estancada, pues Raúl Martín Presa no piensa aceptar menos de 300.000 euros y los canarios no llegan a esa cifra.

No obstante, en el Heliodoro confían en que esta última semana de mercado, el presidente del Rayo baje sus pretensiones y el acuerdo pueda cerrarse. Óscar Cano, el técnico del Tenerife, necesita sí o sí a un futbolista que pueda subir el nivel en la zona de tres cuartos y Joni Montiel parece ser su favorito.

Joni Montiel, de cesión en cesión

Con apenas 25 años, Joni Montiel todavía no ha conseguido encontrar un sitio en el que establecerse y crecer como futbolista. Se formó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, con quien debutó en Primera en enero del 2016. No obstante, después de aquella temporada, pese al descenso de los madrileños, pasó totalmente a un segundo plano y en un año y medio sólo jugó tres duelos.

Como era todavía muy joven, decidieron que salieran cedido para terminar de formarse y, después de eso, al fin pudo encontrar cierta regularidad en Vallecas. O eso parecía. En verano de 2021 volvió a marcharse cedido, esta vez al Real Oviedo, luego al Levante, luego al Real Valladolid y finalmente al Burgos.

Y este verano volverá a repetirse la historia. Aunque, en esta ocasión, la idea es que se marche traspasado, pues apenas le resta un año de contrato. Entre cesión y cesión y sus dos años en Vallecas, Joni Montiel ha podido participar ya en 147 partidos de la Liga Hypermotion, anotando 15 goles y repartiendo 13 asistencias.