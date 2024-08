La UD Las Palmas prepara un fichaje mediático antes del fin de mercado

En el mundo del fútbol de primer nivel se produce una situación altamente sorprendente. El mercado de fichajes no cierra hasta un par de semanas después de haber comenzado la competición. O al revés: LaLiga comienza medio mes antes de que se termine la posibilidad de realizar contrataciones.

Por ende, en el punto en el que nos encontramos actualmente, prácticamente todos los equipos españoles tienen todavía tareas pendientes en lo que a la confección de la plantilla se refiere. Algunos más y otros menos. Uno de los que parece no haberse dejado la faena para el final ha sido la UD Las Palmas.

| UD Las Palmas

El nuevo proyecto de Luis Carrión en las Canarias ha ido cogiendo forma a lo largo del verano y el elenco ‘pío-pío’ se estrenó en la competición liguera con un buen empate frente al Sevilla. Y ahí se evidenció que el trabajo realizado durante el verano había sido positivo. Aun así, fue el propio presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, quien aseguró que todavía faltaba por fichar a un delantero centro más.

Con el nuevo estilo implementado por el técnico catalán, resultó evidente que es necesario un ariete de área con habilidad en el remate. Los centros laterales abundan y exigen la presencia de un rematador nato. Y, en este orden de ideas, la UD Las Palmas está trabajando para fichar a Carlos Vinícius, según ha informado Sky Sport. De hecho, incluso ya podrían haber enviado una oferta formal.

Un nuevo Vinícius en LaLiga

El atacante brasileño milita en la actualidad en el Fulham, donde tiene contrato hasta 2025 y un protagonismo no especialmente destacado. Los Cottagers tienen la posibilidad de aumentar un año más la vinculación de Carlos Vinícius, pero no parecen muy por la labor de querer hacerlo. En la primera jornada de la Premier League, no entró ni en la convocatoria.

Vinícius cuenta con un currículum espectacular, después de haber vestido camisetas del primer orden mundial, como las de Nápoles, Rio Ave, Mónaco, Benfica, Tottenham, Galatasaray, PSV y ahora Fulham. Ahora, a sus 29 años, se encuentra en un punto algo estancado, sin lograr mostrar su goleadora versión de antaño.

| Fulham FC

Por eso, una oportunidad en la UD Las Palmas podría ser un ‘win win’ de manual para las tres partes. El Fulham se libra de un jugador con el que no cuenta y que termina contrato el año que viene, la Unión Deportiva adquiere a su ansiado delantero rematador y Vinícius encuentra un lugar en el que poder volver a ser protagonista.

Carlos Vinícius mide 1,90 metros y su gran especialidad es el disparo al primer toque. Ya sea con el pie o con la cabeza. A lo largo de su carrera, incluyendo todas sus experiencias, ha anotado 87 goles en los 247 duelos como profesional en los que ha jugado.