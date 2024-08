El Valencia y Rubén Baraja tienen un plan B si sale Thierry Correia

Nadie en el Valencia quiere vender a Thierry Correia, eso está claro. El lateral luso está mostrando en la actualidad su mejor versión desde que llegó a la Capital del Túria y esta puede ser su gran temporada de explotación en Mestalla. Pero cuando hay necesidades financieras, los deseos no son más que elementos triviales con ninguna relevancia.

La posible oferta que podría haber enviado el Nápoles al Valencia de 12 millones de euros, o que podría enviar en los próximos días, será respondida con un 'sí' rotundo por Peter Lim. Al futbolista, aunque está cómodo en Valencia, tampoco le desagrada la idea de marcharse al sur de Italia con Antonio Conte. Por si esto acaba ocurriendo, el director deportivo che, Corona, ya está buscando algún jugador que pueda relevar al luso.

La situación financiera del club, como decíamos, no es precisamente buena, por lo que, aunque reciban 12 'kilos' por Thierry, la idea es invertir cuanto menos mejor. Por eso, para ocupar la posición del '2', en los despachos de Mestalla se han fijado la premisa obligatoria de jugador de bajo coste. En este orden de ideas, parte de la prensa deportiva ha ubicado a Gonzalo Montiel en el radar del Valencia.

Gonzalo Montiel, ¿dirección Mestalla?

Es una realidad que el defensor argentino no entra en los planes de García Pimienta para esta temporada en el Sevilla. Los hispalenses llevan semanas buscándole nuevo destino, pero, de momento, no ha surgido ninguna posibilidad interesante. En estos tres últimos días, la opción del Valencia coge forma, aunque no se antoja una negociación nada sencilla.

Todavía quedan vivas algunas rencillas entre las direcciones del Valencia y del Sevilla después de la gran polémica con el fichaje de Rafa Mir. Veremos si eso no acaba influyendo a la hora de negociar otros posibles movimientos entre los dos clubes. Lo que está claro es que, en este caso, el interés es mutuo; y eso puede calmar el asunto.

El argentino de 27 años tiene contrato hasta 2026 y apenas ha podido disfrutar de dos temporadas en el Sánchez-Pizjuán, pues este año lo ha pasado cedido en el Nottingham Forest. De hecho, en 2021, cuando el Sevilla acometió su fichaje, procedente de River Plate, fue uno de sus rivales en la puja por el jugador, pero no cumplió con las expectativas económicas que el club argentino tenía sobre su salida. En estos tres años como sevillista, Gonzalo Montiel ha disputado 72 duelos, en los que incluso ha podido ver puerta en 2 ocasiones y repartir 6 asistencias. Además, también ha sido uno de los grandes héroes del Sevilla después de anotar el penalti decisivo en la final de la Europa League de la 2022/23.