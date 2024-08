Vitor Roque crea un problema al Barça y a Joan Laporta

El Al Hilal de Neymar Jr estaba muy interesado en hacerse con los servicios del joven Vitor Roque, incluso ofertando una gran cantidad de dinero superando esos 40 millones de euros que pide el Barça por el jugador. También estaban dispuestos a hacerle un gran contrato con un gran salario, sin embargo la propuesta ha sido declinada por parte del jugador como informaba el prestigioso periodista Fabrizio Romano. El Al Hilal lo volverá a intentar, ya que no se dan por rendidos.

Vitor Roque, una venta necesaria para el Barça

El Barça necesita generar Fair Play para poder fichar e inscribir futbolistas, y tras la negativa de jugadores como Raphinha, Ferrán o Frenkie de Jong, el club había puesto a la venta a Vitor Roque, el cual tiene claro que quiere triunfar en el Barça. Tras su llegada a Can Barça por 30 millones de euros más variables, el club tiene claro que no puede perder dinero por el jugador, por eso todo lo que baje de 40 millones no lo aceptarán. El problema es que la voluntad del jugador es seguir y conseguir un hueco en el equipo.

| FC Barcelona, Xataka

El aliado del Barça para que Vitor Roque se replantee su salida

En el club saben que será difícil que Vitor Roque quiera salir pero si Flick no contase con él o le dijera que va a tener pocos minutos, ahí es cuando en el club creen que puede decantarse por salir. Y es que el aliado en todo esto es el joven delantero procedente del Girona: Pau Víctor, jugador por el que el Barça pagó 3 M de euros y ayer debutó a las órdenes de Flick en el amistoso contra el Manchester City con gol y dejando muy buenas sensaciones. Hasta el punto que Flick lo colocó como nueve titular y pasó a Vitor Roque a la banda, siendo sustituido al descanso. Un mensaje claro de las intenciones que tiene el técnico alemán.

Vitor Roque llegó en el mercado invernal de 2024, procedente del fútbol brasileño. Su adaptación no fue fácil ya que tenía a Lewandowski por delante, por lo que tuvo pocos minutos y las veces que entró lo hizo en una posición que no es la suya, de extremo izquierdo. El Barça pagó por el brasileño 30 millones más variables por lo que solo aceptarían ofertas que superasen ese precio para no tener pérdidas.

| F.C. Barcelona

Su agente, ya lo dejó claro que no quiere una cesión: “Vitor Roque solo saldrá traspasado en caso de salir del Barça, nada de cesión” decía André Cury en la radio. Está por ver que acaba pasando pero tanto Barça como jugador tienen mucho que decir en este asunto. Se antojan semanas claves ya que el Barça quiere cerrar a Dani Olmo y está por ver la respuesta de Nico Williams, pero a falta de cerrar el acuerdo con Nike, el club necesita ventas, de ahí la urgencia de vender futbolistas.