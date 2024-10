Xavi Valls hunde a Luis de la Fuente por sus palabras sobre Lamine Yamal: 'Es un...'

El debate sobre el enorme cúmulo de partidos a los que se someten los futbolistas hoy en día está alcanzando cotas demasiado tensas. Especialmente ahora que un jugador del Barça ha padecido, aunque sólo levemente, el popularmente conocido como 'virus FIFA'. Y es que Lamine Yamal, quien cumplió los 17 hace apenas unas semanas, tuvo que retornar con molestias musculares después de sufrir una sobrecarga en el primer choque de esta ventana internacional con la selección española.

Muchos de los seguidores del Barça están hartos ya de que sus jugadores que van convocados con 'La Roja' vuelvan lesionados. Ocurrió con Gavi, con Pedri y con Fermín López previamente. Y ahora le ha tocado a un Lamine Yamal cuya presencia en los próximos duelos vitales del Barça se antoja incierto.

| RTVE

Probablemente le toque descansar frente al Sevilla en el próximo partido liguero del fin de semana. Sobre todo, teniendo en cuenta que la siguiente semana se avecinan dos duelos de amplísima importancia: el del Bayern de la Champions y el Clásico en LaLiga. Los culés, pues, consideran que debería haberse protegido más al que es el nuevo ídolo no sólo del Barça, sino también de la Selección española.

No obstante, Luis de la Fuente, considera la parroquia culé, hizo todo lo contrario. Unas polémicas palabras del técnico de la selección han incendiado todavía más al aficionado azuglrana, que cada vez se siente más alejado del equipo nacional. Y si encima le sumas lo que dijo Juanma Castaño...

Batalla de declaraciones

"El fútbol es fútbol. Remitió unas molestias como tenían otros compañeros, pero el mensaje de ellos era en el otro sentido y están con nosotros. Si hubiese sido al contrario, se hubieran ido como Lamine. Jugó todo lo que tenía que jugar. No hay ningún debate más. Dejemos de darle más vueltas, que solo juegan de media uno al mes, y algunos ni eso. Qué seguramente el problema será de otros, pues que se sienten y lo arreglen, pero que no nos pasen la pelota a nosotros. Yo no soy el que tiene que defenderle, son los árbitros aplicando el reglamento", declaró Luis de la Fuente en rueda de prensa.

Estas palabras no agradaron absoluto en el entorno del Barça. Y quien alzó la voz fue un periodista, Xavi Valls, el presentador del programa L'Onze, de Esport 3. Fue corto, pero directo y sentenciador: "En la sala de prensa, Luis de la Fuente es un cuñado el día de Navidad".

Veremos cómo se solventa esta problemática, porque está claro que la tensión existente no permitirá que esto se quede así. Si bien es cierto que está en un estado de forma sobresaliente, ni Lamine Yamal ni ningún otro jugador está en capacidades físicas de soportar semejante trote de partidos. Y es algo que hace años vienen denunciando jugadores y entrenadores.