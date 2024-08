El Zaragoza prepara su fichaje más mediático desde hace años

Por si la Liga Hypermotion no se estuviera ya tornando en una competición lo suficientemente atractiva y emocionante en los últimos años, en esta edición tenemos aún más alicientes interesantes. Es, sin duda, al menos a nivel de nombres, una de las temporadas más igualadas e impredecibles de los últimos tiempos. Y, por otro lado, los niveles de las plantillas han subido enormemente, con fichajes de muchos quilates.

Queda una semana de mercado y a buen seguro que todavía quedan por producirse muchos más movimientos que nos dejarán anonadados. Por ejemplo, el último rumor que ha surgido en el entorno de la división de plata ha sido el de la posible llegada de Iker Muniain al Real Zaragoza. Por el momento no hay nada confirmado ni fuentes de valor que lo corroboren, sólo una simple habladuría.

No obstante, no se antoja una opción para nada inviable. Sobre todo, teniendo en cuenta dos detalles. El primero de ellos es que el ex jugador del Athletic Club tiene una relación excelente con Ager Aketxe, fichaje de este mismo verano del Real Zaragoza.

Y el segundo motivo es que a Iker Muniain parece haberle fallado su Plan A, jugar en el River Plate. Por ende, en estos instantes sigue sin equipo y con muchas de las ofertas que había recibido ya caducadas. Con las ligas ya comenzadas, la decisión del centrocampista pamplonés empieza a devenir algo urgente.

Iker Muniain, en busca de nuevos aires

Se fue por todo lo alto, como se van las verdaderas leyendas: levantando un título. Más de 40 años hacía que el Athletic Club, vicerey de Copas, no conquistaba ninguna Copa del Rey. La Gabarra estaba prácticamente oxidada y en las últimas décadas apenas se había podido celebrar un trofeo menor como una Supercopa.

Pero, como si la epicidad tuviera ganas de mambo, permitieron al gran capitán Iker Muniain terminar su aventura en el Athletic Club ganándola. Catorce años, 560 partidos y 76 goles después, el '10' ponía punto y final a su periplo en San Mamés. Y lo hacía con la gran ilusión de poder jugar para un equipo que, aunque no sea el de su corazón, siempre le ha generado simpatía, River Plate.

A lo largo del verano ha habido contactos y acercamientos entre jugador y club, pero finalmente quedará en nada. O eso parece. El equipo argentino ha descartado su llegada, pues, por ahora, no necesitan a un jugador de su perfil en la plantilla.