La actriz de 'Com si fos ahir' que también aparece en 'Vintage' en TV3

Formada en el conocido Colegio del Teatro de Barcelona, Clàudia Cos se ha hecho un nombre dentro del mundo de la interpretación. La actriz y dramaturga catalana también se ha formado en lugares de prestigio de Londres y Nueva York, y se ha ganado el respeto de muchos por sus grandes papeles en el mundo del teatro.

El teatro es sin duda su primera y gran pasión, la catalana debutó como actriz y a la vez directora con una pequeña actuación original llamada "Cáscaras". Sus actuaciones más recordadas han sido en piezas de renombre como "Si mireu el vent d'on ve" o "El sopar dels idiotes". La actriz ha actuado en el extranjero, pero donde más ha repetido y más cómoda ha estado ha sido en Cataluña.

Aunque su vocación es el ya mencionado mundo del teatro, llegó a hacerse reconocible gracias a sus puestas en escena en televisión y la industria cinematográfica. La catalana ha formado parte de la famosa saga española "REC", y ha colaborado con el director Rodrigo Sorogoyen en una de sus comedias románticas, "8 citas".

En el mundo de la televisión, la hemos podido ver en series de gran éxito como "Los Serrano" o el fenómeno de TV3 "Ventdelplà", donde tiene su papel más recordado como Cristina Fillol. La actriz sigue a día de hoy formando parte del mundo de la interpretación, y así nos lo ha recordado a través de su Instagram.

La catalana ha subido un "post" a Instagram donde aparecen 4 fotografías hechas por ella misma. En dichas instantáneas vemos como, en un papel mucho más secundario, forma parte del elenco de personajes de la serie "Vintage" de TV3. "Aquí una servidora que aportó un poco a esta serie tan fantástica", añadió en la descripción de la publicación. Clàudia Cos tuvo un breve papel como inspectora de los Mossos d'Esquadra en un capítulo.

Además, siendo una fiel defensora del catalán como idioma, invita a gente de afuera a también visionar la serie aunque tengan que activar los subtítulos. "No os la perdáis! Está subtitulada al castellano para aquel que no entiende el catalán... es muy divertida", explicaba en el "post".

Su participación en "Com si fos ahir"

Clàudia Cos ha tenido un papel fugaz en ‘Com si fos ahir’ pero su participación ha sido clave para el desarrollo de la historia. Aunque hacía semanas que dejó de aparecer, sin el personaje de Marisol los acontecimientos del último capítulo podrían haber sido muy diferentes. Marisol apareció en la serie a través de Cati. Ella no podía – ni quería – organizar la boda de Iván y Ricky y les aconsejó que contrataran a una amiga que también se encargaba de este tipo de eventos.

Las propuestas de Marisol no parecían convencer mucho a Ricky y hubo varios problemas por ello. Finalmente Iván le confesó a Marisol que tenía muchas dudas y ella – queriendo o no – se lo dejó caer a Ricky tras ser despedida. Él al principio no hizo caso de las advertencias pero finalmente entendió que Ivan no estaba enamorado de él y suspendió la boda. El banquete se celebró igualmente, dando pie al trágico accidente de Ainhoa.