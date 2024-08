Gemma Brió, de ‘Com si fos ahir’, resuelve uno de los misterios de final de temporada

Después de una séptima temporada intensa desde septiembre de 2023 hasta julio de 2024, ‘Com si fos ahir’ se ha ido de vacaciones. Lo hizo con el clásico capítulo especial de final de temporada. Se resolvieron las tramas y pudimos ver la esperada reconciliación entre Miquel (Eduard Farelo) y Noe (Elena Gadel).

| TV3

Quién también se va de vacaciones es el espacio #safareigCSFA. El espacio, dirigido y presentado por Jaume Borja, reúne semanalmente a muchos seguidores de la serie de sobremesa de TV3. Antes, pero, ha emitido por última vez hasta que no empiece la próxima temporada. Lo ha hecho junto a la periodista Mariola Dinarès y la psicóloga Sònia Cervantes, grandes seguidoras de la serie.

Buena valoración de la temporada

Ambas han comentado qué les ha parecido este final de temporada poniendo especial incidencia en la reconciliación Noe-Miquel. También han hecho una valoración global de la temporada, acordándose del personaje de Quim (Jordi Rico). Él mismo pidió salir de la serie y murió al final de la sexta temporada. Fue un shock para muchos espectadores aunque los guionistas han sabido tratar bien su ausencia y de hecho ha estado muy presente – aunque no físicamente - a lo largo de la temporada.

Gemma Brió se despide de Ainhoa

Durante el programa ha habido varias sorpresas. La primera de ellas la participación de la actriz Gemma Brió, que ha interpretado a Ainhoa esta temporada. Ha sido uno de los personajes más complejos de esta temporada, posiblemente el que más. Una persona que siempre ha tenido que luchar para salir adelante y a la vez con muchas inseguridades que la han llevado a actuar de forma incorrecta e incluso peligrosa. Tanto para ella como para los demás.

Llegó haciéndose pasar por Bet, la madre de Naiara y Toni Petit. Finalmente se descubrió toda la verdad. Lo hacía para poder cobrar su pensión. Inesperadamente Naiara y Toni Petit la perdonaron. Luego empezó a salir con Litus. Una relación que empezó bien pero que acabó siendo tóxica. Ainhoa lo intentó apartar de sus amigos e incluso agredió a Ismael, hijo de Litus.

| TV3

Esto fue el punto de inflexión y Litus la dejó. Ainhoa ha vuelto a aparecer este final de temporada. Litus la vio en la cola de un comedor social y la intentó ayudar. Incluso aceptó que viviera en su casa hasta que encontrara algo. Cuando le encontraron una habitación en un piso compartido en Solsona intentó por todos los medios quedarse con Litus. Ante la negativa de éste, cogió un coche y chocó intencionadamente con el autobús de la pandilla. Acabó muriendo y la policía determinó que se había tratado de un suicidio.

Gemma Brió confirmó que efectivamente Ainhoa estaba muerta. No resucitará pero tampoco negó que el tema estuviera cerrado. En relación a Ainhoa surgen varias dudas. Una que todavía no se ha resuelto es quién hacía las llamadas con número oculto. ¿Ainhoa? ¿Jofre? ¿Una tercera persona que saldrá la próxima temporada?

¿De quién era el coche con el que Ainhoa tuvo el accidente?

La que sí se ha resuelto, o al menos resuelto a medias, es de dónde salió el coche que usó Ainhoa para chocar contra el autocar. Gemma Brió ha descartado totalmente que el coche fuera de la misma Ainhoa y todo apunta a que robó el coche de Litus ya que tenía acceso a su vivienda y, por lo tanto, a las llaves del coche. Pobre Litus, otra más…

Jaume, Mariola y Sònia han destacado el gran trabajo de la actriz. Otra sorpresa ha llegado después con un mensaje de Carlos Troya, el actor que interpreta a Aitor. Ni confirma ni desmiente su participación en la próxima temporada aunque todo hace pensar que no estará. Sònia Cervantes no piensa igual teniendo en cuenta la comunicación no verbal del actor en el vídeo.

Finalmente, y como ya os avanzamos en XCatalunya, se habló del futuro del personaje de Gina. Empezará la temporada por todo lo alto. Y posiblemente no para bien.

El programa entero lo podéis ver a continuación: