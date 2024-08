Así empezará la octava temporada para Gina en 'Com si fos ahir'

La séptima temporada de 'Com si fos ahir' finalizó hace ya unas semanas por todo lo alto. La esperada reconciliación entre Noe (Elena Gadel) y Miquel (Eduard Farelo) gustó a los seguidores de la serie, que ya esperan la octava temporada. Habrá que esperar un poco menos de un mes. El 2 de septiembre vuelve la serie de sobremesa de 'Com si fos ahir'. Muchos están esperando para ver qué deparará el destino a los personajes. Hoy os hablaremos de Gina (Meritxell Huertas).

El personaje de Gina en ‘Com si fos ahir’ se caracteriza por meterse en líos sin querer. Tanto ella como Jordi (Andrés Herrera), su pareja, tienen un carácter bastante infantil e impulsivo. Los seguidores de la serie no tienen buen recuerdo de una de las tramas de esta temporada. Jordi no quería limpiar en casa y Gina acabó consiguiendo que lo hiciera. Una trama soporífera que no llevó a ningún lado.

Un final de temporada movidito

La que han tenido en este final de temporada tampoco es que haya gustado mucho más. Jordi fue jurado popular y dio la casualidad que el acusado era Lluc, primo de Gina. Ella contactó con Jordi durante el juicio – le costó bastante dinero sobornar a trabajadores ya que la comunicación del jurado popular con el exterior está prohibida – para intentar que declararán inocente a Lluc.

Lluc se libró però rápidamente su carácter salió a la luz. Machista, homófobo y racista. Empezó a salir con Eva (Alícia González Laa), otro de los personajes que siempre se equivoca eligiendo pareja. La cosa acabó mal pero las dos parejas ya habían comprado un apartamento a medias. Gina consiguió – a cambio de declarar a favor de Lluc ante la policía en un caso en el que estaba siendo investigado – una promesa de Lluc. Le regalaría su parte del apartamento. Lluc se echó para atrás y es evidente que en la próxima temporada habrá problemas.

| TV3, Freeicon de Freeicon.com, XCatalunya

Algunas pistas sobre el futuro del personaje

Algo que se confirmó este pasado viernes en la tertulia #safareigCSFA, espacio dirigido y presentado por Jaume Borja. En los próximos días os hablaremos con más detalle del último programa de la temporada de #safareigCSFA pero por ahora podemos avanzar algunas cosas.

La periodista Mariola Dinarès y la psicóloga Sònia Cervantes compartieron tiempo de tertulia y comentaron que en el preesteno del último capítulo de la temporada habían estado hablando con Jan Serra. Jan interpreta a Valeri en ‘Com si fos ahir’, el sobrino de Gina. Anticipó que la temporada empezaría fuerte dando a entender que habrá graves problemas entre Lluc y Gina. Valeri tampoco soporta a Lluc por lo que seguramente apoye a su tía. Lluc es peligroso y puede pasar de todo.

Que pasarán cosas importantes para Gina es evidente. Meritxell Huertas, la actriz que da vida al personaje, también lo ha dejado caer en una publicación de Instagram.

Meritxell Huertas, una vida dedicada al teatro

Meritxell Huertas comenzó su carrera en 1998 como miembro de la compañía de teatro La Cubana, donde participó en espectáculos como "Cómeme el coco negro" y "Mamá quiero ser famoso". Su carrera se ha desarrollado tanto en teatro como en televisión, participando en series como "Aída", "La Tira", y "Web Therapy" o "El Pueblo". Además, participó en la versión española de "Saturday Night Live" y en "El Club del Chiste"​.

Más recientemente, ha protagonizado la comedia "Elles s’estimen", una obra sobre relaciones de pareja con dos protagonistas femeninas. Huertas destaca la importancia de representar diversas historias y géneros en el teatro, buscando romper estereotipos y abrir espacios de visibilidad para todas las orientaciones sexuales​.