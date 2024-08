Alice Campello no supera la ruptura con Morata: 'En plena calle'

Hace unos días explicábamos la ruptura de Álvaro Morata y Alice Campello. Una de las parejas de moda de la Selección Española cortaba su relación después de 8 años en los que han obtenido 4 hijos. Los rumores señalaban la posible infidelidad del delantero durante la celebración de la Eurocopa de España.

Ambos se encargaron de desmentirlo en dos comunicados en las redes sociales. Primero Morata y luego Alice colgaron una historia anunciando su ruptura y remarcando que no había habido terceras personas. Sin embargo, una fiesta por Madrid antes del mensaje del futbolista auguraban una ruptura complicada para los dos.

Las últimas noticias de Alice

En las últimas horas se han hecho virales unas imágenes de la influencer llorando en las calles de Madrid. Según la chica que grava el vídeo, Campello estaba con las lágrimas en los ojos a la vista de todo el mundo. Además, lo que más le habría llamado la atención es que pronunciaba un solo nombre: "Álvaro, Álvaro, Álvaro...".

La seguidora, que iba a pedirle una foto, no se acerca, pero sí que intenta gravar la situación. En el vídeo aparece un hombre que le pregunta si quiere que le diga algo. Sin embargo, la chica lo rechaza para respetar el estado de ánimo de la influencer.

Una ruptura dolorosa

Lo que parecía una ruptura amistosa está siendo un infierno para los dos. Con la obligación de llevarse bien para garantizar el bienestar de sus hijos, ambos están pasando por un mal momento. Así lo confirmaba también Álvaro Morata a Javier de Hoyos, un periodista que se ha vuelto su confidente.

En las últimas declaraciones del jugador afirmaba: "Estoy destrozado. He huido de España porque no puedo más con la presión y las críticas, no solo en la prensa del corazón, también en la deportiva".

La nueva vida de Morata y de Alice

Recordemos que Álvaro Morata fue uno de los jugadores estrella de la Selección Española. No tuvo tanta suerte en su antiguo club, el Atlético de Madrid, que año tras año recibió miles de críticas de sus fanáticos. Ahora, Álvaro ha vuelto a Italia en busca de una nueva aventura en el Milán.

La vida de Alice por su parte es un poco más desconocida. Sí que la vemos más activa en las redes sociales, colgando fotos y vídeos con sus cuatro hijos. Por el momento, parece que va a ser la madre quien se va a hacer cargo mayoritariamente de los niños.

En unos días veremos como continúa la relación de ambos. Lo único que está claro es que tienen que estar unidos en sus decisiones para el bienestar de los niños. Por otro lado, el amor es algo imprevisto e indescriptible.