La fiesta de Álvaro Morata: 'A Alice Campello...'

Hace unos días Álvaro Morata y Alice Campello anunciaban el fin de su relación en las redes sociales. La pareja había dejado pistas en su Instagram, borrando archivos de fotografías juntos. El comunicado no tardó en llegar y primero el futbolista y después la influencer dejaron claro que terminaban su relación.

El comunicado fue sencillo, los dos con un fondo negro en una historia de Instagram daban pocas explicaciones sobre lo ocurrido. Lo que sí dejaban claro era que no había terceras personas de por medio y que, a pesar de cortar, seguían queriéndose. Las redes explotaron y se posicionaron a favor de uno u otro en función de sus preferencias.

La fiesta de desconexión de Morata

Cuando se deja una relación se recomienda hacer muchas cosas para tener el cerebro ocupado. Pensar de más muchas veces lo único que provoca es una sensación de ansiedad irremediable. Por ello, es habitual que la vida de una persona que acaba de quedarse soltera sea más frenética que antes.

Así es ahora mismo la vida de Álvaro Morata. Según Socialité, el nuevo jugador del Milán fue pillado de fiesta con unos amigos antes de hacer el comunicado oficial en las redes sociales. Concretamente, en un local en el centro de Madrid frecuentado por las altas esferas.

| EFE

Como contaba un testigo de la fiesta, el futbolista salió con sus amigos y tuvo una actitud despreocupada. De hecho, ha revelado que su conducta “no gustará nada a su todavía mujer”. Morata y sus amigos disfrutaron de una sala apartada de todas las miradas públicas que podrían perjudicarle.

Su nueva vida en Italia

El delantero ahora se enfoca en su próxima aventura en el Milán. Tras ganar la Eurocopa, generó el interés de muchos de los clubes europeos y, descontento con la afición del Atlético, ha abandonado Madrid.

De nuevo en Italia buscará ser querido por la afición rossoneri e intentará reencontrar su juego junto a grandes jugadores como Leao o Theo Hernández.

El fútbol y los problemas de salud mental

Recordemos que el delantero es uno de los jugadores que ha tenido problemas de salud mental por el fútbol. De hecho, se hicieron virales unas declaraciones suyas al finalizar la Eurocopa diciendo que si no fuera por Iniesta y Bojan no la hubiera disputado. Esperemos que el fin de su relación no sea más que un impulso para seguir demostrando su talento.

Álvaro Morata empieza una nueva aventura futbolística y amorosa. Mientras intentará marcar el máximo de goles posible, el ariete estará abierto a conseguir un nuevo amor. Eso sí, antes que todo, se preocupará por el bienestar de sus hijos.