Àngel Llàcer, de 'Tu cara me suena', reaparece para contar su terrible historia

Àngel Llàcer es un conocido actor y presentador de televisión catalán, con una extensa carrera en diferentes medios de comunicación como TV3, RTVE, Telecinco y también Antena 3. El de Barcelona se hizo un nombre en la pequeña pantalla gracias a sus trabajos en programas de éxito como 'Operación Triunfo', 'Tú sí que vales' y 'Tu Cara Me Suena'. Este último ha sido donde más años consecutivos ha estado, con un total de once ediciones, en los que también ha participado en especiales y otros espacios derivados.

El catalán, pero, no solo ha tenido unas grandes facultades para el mundo de la comunicación, ya que también se ha consagrado como un gran actor de teatro, y también director. Ha participado en un sin fin de obras teatrales, e incluso ha llegado a ganar dos premios Butaca por sus interpretaciones. Mientras que su debut actoral fue en 1997, su primera aparición en televisión fue en 2001, siendo colaborador del programa 'Arteria 33' del Canal 33.

Desde entonces ha pasado por diferentes cadenas y ha presentado distintos espacios y concursos. En Telecinco estuvo bastante años siendo profesor de la academia de 'Operación Triunfo', mientras que paralelamente en la misma cadena fue jurado del concurso 'Tú sí que vales'. En 2011 debutó en el programa donde más años lleva hasta el día de hoy, 'Tu cara me suena', el cual tuvo que abandonar recientemente tras recibir una muy mala notícia.

| Antena 3

Cuenta su historia en TV3

Hace unos meses, Àngel Llàcer desapareció del mundo de la televisión y el teatro sin previo aviso, y dejó a todo el mundo preocupado por lo que podía llegar a sucederle. Ahora, un tiempo más tarde, se ha dejado ver por 'Col·lapse', el programa de Ricard Ustrell, donde se ha abierto en canal para contar todo lo que le ha pasado recientemente. El presentador e intérprete estuvo días en cuidados intensivos a causa de una infección, y según cuenta él mismo, llegó a despedirse de amigos y familiares, aceptando una posible muerte.

Llàcer nos contó en el espacio de Ustrell todo el orden cronológico de los hechos que le llevaron a entrar a la UCI. "Me voy a Vietnam de vacaciones y desoigo esas indicaciones de no beber cualquier agua o comer según dónde. Cuando paso a Tailandia, allí me pongo muy mal", introduce el catalán.

Seguidamente, nos cuenta como regresa a Espanya y las cosas empeoran, "vuelvo a trabajar, voy a Madrid a hacer el musical y el 13 de abril todo empieza. El primer síntoma es dolor de barriga, diarreas muy fuertes y fiebre. Llego al hospital y me dan el alta. Al día siguiente estuve muy mal, volví y me ingresaron durante 10 días", explica Llàcer.

Aquí empieza lo más impactante de la historia que nos cuenta el presentador, la cual ha cautivado e impactado a todos los espectadores, tras un segundo ingreso, ahora más preocupante. "Tenía la pierna muy hinchada y decidieron ingresarme. La doctora advierte de que deben abrirme la pierna, el viernes me hacen la primera intervención y ven la gravedad de la enfermedad".

"Me voy a morir"

Ingresado en Barcelona, Àngel ya estaba preparado para aceptar lo peor, incluso la muerte, "es una bacteria que se come el cuerpo. Retiran la parte podrida de la pierna, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que todavía tengo la premonición de que me voy a morir", decía entre lágrimas.

Aunque parece que aquí termina la historia, la realidad es que es cuando llega la peor parte. Tuvieron que hacerle una segunda intervención de urgencia, y le dejaron claro sobre la gravedad de la situación. Ante estas palabras de los médicos, el catalán decidió despedirse de sus seres queridos por si acababa falleciendo en la operación, "me dijeron: 'o sales sin pierna o no sales'".

Por suerte, Llàcer ha superado su grave enfermedad, y ha utilizado el espacio de Ustrell para contar su historia, la cual ha emocionado a todos los espectadores de la televisión catalana. Así pues, esperamos ver de nuevo a Llàcer en 'Tu Cara Me Suena' y haciendo nuevos trabajos interpretativos en el mundo del teatro.