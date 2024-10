El audio con la confesión de Bárbara Rey: 'Recibí...'

La relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey ha sido objeto de rumores durante décadas, siendo uno de los mayores secretos a voces de la monarquía española. Desde hace años, han circulado historias que vinculan a la ex vedette con el rey emérito, asegurando que ella habría recibido importantes sumas de dinero a cambio de su silencio sobre su supuesto romance. Sin embargo, hasta ahora, no había aparecido una prueba tan contundente como la reciente publicación de un audio en el que Bárbara Rey confiesa haber recibido dinero directamente de Juan Carlos I.

Este nuevo giro en la historia ha sido revelado por OK Diario, que ha publicado el audio en el que la propia Bárbara Rey admite haber recibido 35 millones de pesetas de parte del monarca. En la grabación, Bárbara cuenta cómo recibió esos pagos, avivando nuevamente la polémica sobre la supuesta relación entre ambos. "Él me dio 20 millones de pesetas porque mi casa salía a subasta y cuando pasaron cinco meses me dio 15 más", reconocía.

Luego añadió: "Me preguntó (un intermediario de la Casa Real) qué necesidades tenía y le dije que tengo muchas deudas y me haría falta dinero hasta que empiece a trabajar, porque él me prometió que me conseguiría trabajo".

La eterna polémica

El revuelo en torno a este audio es considerable, no solo porque refuerza la narrativa de los pagos del monarca, sino también por el contexto en el que se da a conocer. En los últimos años, la imagen de Juan Carlos I se ha visto gravemente afectada por diversas controversias y escándalos financieros, lo que ha provocado su salida de España y su retirada de la vida pública. Este nuevo testimonio de Bárbara Rey llega en un momento en que la opinión pública ya está fuertemente crítica con la figura del rey emérito.

La grabación ha avivado la curiosidad de muchos sobre la magnitud de los acuerdos financieros que se pudieron haber hecho para proteger la reputación del monarca, especialmente en su relación con personajes mediáticos. Bárbara Rey, que fue una de las figuras más populares de la televisión española durante los años 70 y 80, se había mantenido en silencio en gran medida sobre su vínculo con Juan Carlos I, aunque siempre había dado a entender que sabía más de lo que decía.

Este nuevo audio publicado no solo reabre las viejas heridas entre la vedette y la familia real, sino que también plantea interrogantes sobre hasta qué punto el rey emérito estaba dispuesto a llegar para evitar que esta relación saliera a la luz. O, por otro lado, cuánto de agresivas pudieron haber sido los chantajes de Bárbara Rey.