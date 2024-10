El audio más demoledor de Bárbara Rey: 'Pero si tengo que...'

La relación afectiva entre Juan Carlos I y Bárbara Rey no es ningún secreto. Durante muchos años fue un secreto a voces para mantener la apariencia de normalidad en el matrimonio entre el rey emérito y la Reina Sofía, pero en la actualidad, ni siquiera la prensa afín a la Casa Real, cuestiona el affaire entre el monarca y la vedette.

La cercanía entre ambos provocó que ella conociera muchos secretos de estado y se decidiera comprar su silencio. El problema es el precio, así que al final el chantaje llegó a ser mutuo, pues la relación no terminó bien y la artista no tiene ningún interés en proteger a quien fue su amante durante décadas.

Empiezan a salir audios

A raiz de la publicación de unas fotos del anterior rey español con la vedette, se ha abierto la caja de los truenos y empiezan a aparecer audios. En uno de ellos, la también actriz expresa su frustración, refiriéndose al monarca con una frase tajante: "Está en deuda conmigo". El audio deja claro los presuntos esfuerzos del monarca por mantener el silencio de la actriz sobre su relación.

Bárbara Rey no solo fue un ícono en la escena artística española, sino también una figura clave en uno de los secretos mejor guardados de la monarquía. Según fuentes cercanas, Juan Carlos I habría utilizado su posición para asegurar que los detalles de su relación no se hicieran públicos. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre pagos y favores hacia la actriz para que no revelara información comprometedora. Este audio parece confirmar esa dinámica de poder, donde Bárbara Rey, cansada de la situación, deja entrever la difícil relación que mantuvo con el rey.

Queda claro que estos materiales se habrían sido utilizados como moneda de cambio para obtener favores y protección. La frase que ahora llama la atención es la de "El Rey está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta, voy a ser la más cara del mundo".Con estas palabras, la vedette deja claro que conoce información y que el chantaje, a lo largo de los años, ha sido siempre mutuo. Mientras unos supuestamente pagaban para conseguir silencio, la destinataria de este dinero exigía más dinero para mantener este silencio.

| YouTube: RTVE Noticias

Bárbara Rey también se ponía dramática asegurando que "a mí me matarás, porque es lo que has pretendido durante mucho tiempo. Pero no te olvides que has estado mucho tiempo unido a mí y esa muerte siempre irá unida a ti. Y esa unión jamás se va a deshacer".

Declaraciones de una amiga de Bárbara Rey

Danielle Sánchez participó en Cuatro y explicó algunos secretos que le había confesado su amiga a lo largo del tiempo. El ejemplo que más llamó la atención serían las palabras que supuestamente el emérito le dijo a Bárbara Rey un día antes del 23 de febrero de 1981: "no salgas a la calle". Esto probaría que el monarca sabía lo que iba a ocurrir en el Congreso de los Diputados y pondría en duda su figura como salvador de la democracia.