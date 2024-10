Carolina Yuste y su aprendizaje del catalán que emociona: 'No solo quería...'

'Col·lapse' es un programa de entrevistas y actualidad emitido en TV3 y presentado por el periodista catalán Ricard Ustrell. Desde su estreno, el programa se ha consolidado como uno de los espacios televisivos más seguidos en la parrilla catalana. Esto ha sido gracias a su formato fresco y dinámico que combina entrevistas en profundidad con personajes relevantes junto con debates sobre temas de actualidad.

Ustrell, conocido por su estilo directo y cercano, logra conectar con los invitados y los espectadores, generando conversaciones que abordan tanto aspectos personales como cuestiones de interés público. Uno de los puntos fuertes del programa es su capacidad para tocar temas que afectan directamente a la sociedad catalana, desde cuestiones políticas como la independencia, hasta debates culturales y sociales. Además, Ricard Ustrell ha sabido imprimir su sello personal, convirtiendo 'Col·lapse' en un espacio donde se pueden abordar temas polémicos de manera abierta, sin dejar de lado el rigor informativo.

Cada sábado, el programa trae a diferentes personalidades de interés que tratan varios temas de actualidad y personales con Ricard. El día de ayer, fue el turno de Carolina Yuste, entre otras, quién fue al espacio de 'prime time' catalán sorprendiendo a todo el mundo con su fluidez del idioma. Además, la actriz de Badajoz nos dio una lección que fue aplaudida por muchos con sus palabras en relación a la hora de aprender un idioma como es el catalán.

| @ricardustrell

Habla de su aprendizaje del idioma

Yuste explicó a Ricard Ustrell que durante la grabación de la película 'Saben aquell', tuvo una profesora de catalán por qué quería aprender bien la lengua del país. "No solo quería decir la frase del guion en catalán, quería poder improvisar", mencionaba Carolina en relación a su interpretación. "Yo viví en Barcelona un año más o menos, peor cuando yo empecé a preparar la película necesitaba una profesora de catalán".

Ante estas declaraciones, Ustrell le preguntó si aprender este idioma es tan difícil como dicen algunos, y ella dejó claro que no. "Es muy divertido poder interpretar en otra lengua", añadía Yuste. Carolina también aprovechó para hablar de su compañero durante la grabación de la película, David Verdaguer, deshaciéndose en halagos hacía él.

"Trabajar con Verdaguer es increíble, es muy buen compañero, muy divertido y muy generoso. Tiene mucho miedo y es un poco neurótico, pero lo queremos mucho", explicaba entre risas. El espacio de TV3 aprovechó este momento para enseñar un video en el que le preguntaban a David sobre Carolina.

"Lo que me impresiona es la constancia que tiene, no olvidemos que esta persona no hablaba catalán, y hace mejores neutras que muchos actores de este país", explicaba el actor. Además también añadía como Carolina aprendió a tocar la guitarra para el largometraje, destacando que cantaba muy bien. "Lo que más me gusta de Yuste es que es muy activista, con sentido del humor, y me ha enseñado muchas cosas", concluía el catalán.