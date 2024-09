Àngel Llàcer consigue hacer llorar a Ricard Ustrell: 'La única cosa...'

El día de ayer, el programa de Ricard Ustrell, 'Col·lapse' fue todo un éxito gracias a la entrevista que le realizaron al presentador y actor catalán, Àngel Llàcer. El espacio de TV3 estrenaba el día de ayer el primer capítulo de la nueva temporada, y junto a Llàcer, en el programa de Ustrell estuvieron dos otras personalidades reconocidas. El primero de ellos fue Carles Francino, quién será el padrino de esta temporada, mientras que también estuvo presente Josep Maria Mainat.

El espacio emula el famoso formato de éxito que ha triunfado en otros países, conocido como 'Late Night Show', y se emite cada semana con un nuevo episodio. Como hemos dicho, ayer se emitió el primer programa de la tercera temporada, y fue todo un éxito a nivel de números, consiguiendo un récord histórico de audiencia. En total, 259.000 espectadores escucharon las palabras de Àngel Llàcer, y el programa de Ustrell tuvo una cuota de pantalla del 17,9%, siendo el líder total en el 'prime time'.

Y es que reaparición de Llàcer en televisión después de su grave enfermedad era algo muy esperado por todo el mundo, y el presentador catalán no nos defraudó con sus declaraciones. Delante de las cámaras de TV3, Llàcer no pudo contener las lágrimas en algunos momentos de su relato, y su gran relación de amistad con Ricard Ustrell se hizo visible. Tras tener que abandonar la undécima temporada de 'Tu Cara Me Suena', Àngel nos explicó todos los hechos que le llevaron a temer por su vida e incluso a aceptar morir.

Una amistad emotiva

Las palabras de Àngel Llàcer a Ricard Ustrell hicieron emocionar no tan solo al mismo presentador sino también a mucha de la audiencia que estaba viendo el programa. Después de relatar cronológicamente los hechos de sus operaciones y la bacteria que estuvo a punto de acabar con su vida, Llàcer nos dio una lección de vida.

"A mí la única cosa que me sabía mal de morirme era todos a los que os dejaba. A ti por ejemplo Ricard, yo pensaba 'yo a Ricard no puedo hacerle esto', y yo no puedo morirme con 50 años y que Ricard arrastre mi muerte toda su vida". Llàcer explicaba esto entre lágrimas, y Ustrell también se veía visiblemente emocionado por sus palabras.

"A mí esto es lo que me hacía mucha pena, dejaros huérfanos de mi amistad. Envié un Whatsapp a un grupo donde tú (Ricard) estabas, y donde yo os decía adiós, os he querido mucho y solo os pido a vosotros que os queráis mucho. Yo quería que mi legado fuera que 'el amor fuera lo más importante', y lo único que tenéis que hacer en la vida es quereros los unos a los otros".

Así pues, los dos presentadores catalanes nos dejaron una lección de vida y un momento muy emotivo, donde tanto ellos como nosotros sacamos alguna lágrima. Al final de su monólogo, totalmente desbordado por las lágrimas, Ricard se levantó de su asiento y fue a abrazar a Àngel, lo que nos demuestra que su vínculo es sincero.